Футболісти «Шахтаря» коштують дорожче, ніж виставлені державою на продаж акції енергокомпаній Ахметова

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
24 Липня 2017
Фонд державного майна 24 липня оголосив початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій восьми енергетичних компаній (перелік).
У тому числі на продаж виставляють по 25% акцій п’яти компаній, у яких основним власником вже є група Ріната Ахметова. Вірогідність того, що у всьому світі знайдеться хоч хтось, хто прийде на торги та спробує поторгуватись за ці пакети, прямує до абсолютного нуля. А значить у кращому випадку держава отримає за виставлені акції п’яти ахметівських компаній початкову ціну – (у гіршому випадку – якщо Ахметов вирішить не купувати – взагалі нічого).
Держава оцінила початкову вартість своїх плок-пакетів в цих компаніях у 2,70 млрд грн. Це дешевше від вартості футболістів «Шахтаря», яка за оцінкою «Transfermarkt» становить 91,72 млн фунтів стерлінгів, або близько 3,08 млрд грн. за поточним курсом (київське «Динамо» нині оцінюється у £69,70 млн, або 2,34 млрд грн. по курсу, тобто їх би не вистачило на ахметівські акції).
Якби Ахметов вирішив викупити ці акції за рахунок продажу всіх футболістів «Шахтаря», то йому б вистачило 18 гравців. Продаж ще дев’яти футболістів приніс би йому достатньо грошей, аби придбати всіх гравців «Олександрії», або «Чорноморця».
|Футболіст «Шахтаря»
|Млн, грн.
|Ціна 25-відсоткових пакетів акцій енергокомпаній, млн грн.
|1. Бернард
|400
|Це приблизно 728 млн грн. за акції «Дніпроенерго»
|2. Тайсон
|343
|3. Марлос
|286
|Це приблизно 759 млн грн. за акції «Київенерго»
|4. Ярослав Ракицький
|257
|5. Тарас Степаненко
|243
|6. Фред
|229
|Це приблизно 728 млн грн. за акції «Дніпрообленерго»
|7. Віктор Коваленко
|171
|8. Андрій Пятов
|114
|9. Факундо Ферейра
|114
|10. Ісмаілі
|100
|11. Іван Ордець
|86
|Це приблизно 347 млн грн. за акції «Західенерго»
|12. Максим Малишев
|86
|13. Дентіньо
|86
|14. Даріо Срна
|57
|15. Іван Петряк
|57
|16. Алан Патрік
|57
|Це приблизно 143 млн грн. за акції «Донецькобленерго»
|17. Сергій Кривцов
|51
|18. Богдан Бутко
|51
|19. Микита Шевченко
|43
|Решта футболістів на здачу від акцій енергокомпаній коштують 291 млн грн. Приблизно стільки ж коштують всі футболісти «Олександрії» (£8,50 млн), або «Чорноморця» (£7,88 млн).
|20. Едуард Соболь
|43
|21. Олександр Караваєв
|43
|22. Марсио Азеведо
|34
|23. Андрій Тотовицький
|34
|24. Густаво Бланко-Лещук
|34
|25. Давід Хочолава
|29
|26. В’ячеслав Танковський
|17
|27. Олександр Зубков
|17
|Всього
|3 082
|2 705
Юрій Ніколов, «Наші гроші»
Tеги | Ахметов, Важливо, Енергетика, Спорт