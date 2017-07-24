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Футболісти «Шахтаря» коштують дорожче, ніж виставлені державою на продаж акції енергокомпаній Ахметова

24 Липня 2017

Фонд державного майна 24 липня оголосив початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій восьми енергетичних компаній (перелік).

У тому числі на продаж виставляють по 25% акцій п’яти компаній, у яких основним власником вже є група Ріната Ахметова. Вірогідність того, що у всьому світі знайдеться хоч хтось, хто прийде на торги та спробує поторгуватись за ці пакети, прямує до абсолютного нуля. А значить у кращому випадку держава отримає за виставлені акції п’яти ахметівських компаній початкову ціну – (у гіршому випадку – якщо Ахметов вирішить не купувати – взагалі нічого).

Держава оцінила початкову вартість своїх плок-пакетів в цих компаніях у 2,70 млрд грн. Це дешевше від вартості футболістів «Шахтаря», яка за оцінкою «Transfermarkt» становить 91,72 млн фунтів стерлінгів, або близько 3,08 млрд грн. за поточним курсом (київське «Динамо» нині оцінюється у £69,70 млн, або 2,34 млрд грн. по курсу, тобто їх би не вистачило на ахметівські акції).

Якби Ахметов вирішив викупити ці акції за рахунок продажу всіх футболістів «Шахтаря», то йому б вистачило 18 гравців. Продаж ще дев’яти футболістів приніс би йому достатньо грошей, аби придбати всіх гравців «Олександрії», або «Чорноморця».

Футболіст «Шахтаря» Млн, грн. Ціна 25-відсоткових пакетів акцій енергокомпаній, млн грн.
1. Бернард 400 Це приблизно 728 млн грн. за акції «Дніпроенерго»
2. Тайсон 343
3. Марлос 286 Це приблизно 759 млн грн. за акції «Київенерго»
4. Ярослав Ракицький 257
5. Тарас Степаненко 243
6. Фред 229 Це приблизно 728 млн грн. за акції «Дніпрообленерго»
7. Віктор Коваленко 171
8. Андрій Пятов 114
9. Факундо Ферейра 114
10.  Ісмаілі 100
11. Іван Ордець 86 Це приблизно 347 млн грн. за акції «Західенерго»
12.  Максим Малишев 86
13.  Дентіньо 86
14.  Даріо Срна 57
15.  Іван Петряк 57
16.  Алан Патрік 57 Це приблизно 143 млн грн. за акції «Донецькобленерго»
17.  Сергій Кривцов 51
18. Богдан Бутко 51
19. Микита Шевченко 43 Решта футболістів на здачу від акцій енергокомпаній коштують 291 млн грн. Приблизно стільки ж коштують всі футболісти «Олександрії» (£8,50 млн), або «Чорноморця» (£7,88 млн).
20.  Едуард Соболь 43
21.   Олександр Караваєв 43
22.  Марсио Азеведо 34
23.  Андрій Тотовицький 34
24.   Густаво Бланко-Лещук 34
25.  Давід Хочолава 29
26.  В’ячеслав Танковський 17
27.  Олександр Зубков 17
Всього 3 082 2 705

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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