Дружина завгоспа Януковича засвітилась у забудовнику Поштової площі

Марина Пелих, дружина колишнього керівника Держуправління справами президента Андрія Кравця, на початку липня стала підписантом англійської компанії «Далберг інтегро ЛЛП», яка є власником забудовника отелю «Aloft» в Києві.

Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка для «Слідство.Інфо».

Готель «Aloft» знаходиться в центрі Києва по вулиці Эспланадній, 17 неподалік від Палацу спорту. Він був збудований на землі, якою користувалося держпідприємство Міністерства молоді та спорту. За інвестиційним договором, забудовник – ТОВ «Інформзахист», повинно було передати 2480 кв м новобудови у державну власність. Після зміни влади в країні виявили, що оригіналу договору та додатків до нього не існує. За словами екс-міністра Дмитра Булатова, було підписано новий договір та узгоджені зобов’язання інвестора, а під час переговорів часто звучало прізвище екс-голови ДУС Андрія Кравця, який мав стосунок до готелю.

Також Пелих стала підписантом іншої британської фірми – «Вестертон Коммерс ЛЛП». Ця фірма і сама Пелих є засновниками ТОВ «Київ-Арт».

«Westerton» і «Dalberg» мають спільну адресу в Лондоні. За цією ж адресою зареєстрована ще одна компанія – «Hansford Impex», у всіх них були спільні засновники. «Hansford Impex» є власником ТОВ «Хенсфорд-Украина», яка є забудовником Поштової площі в столиці, і з якою судиться ПАТ «Київський річковий порт» за самовільне будівництво на його землі.

Директор «Хенсфорд-Україна» – Марина Ткаченко. Вона регулярно з’являється на спільних фото з Андрієм Снегірьовим, які той розміщує на своїй сторінці в Facebook.

Снегірьов – керівник «Інформзахист», в профайлі він своїм місцем роботи вказав готель «Aloft».

Підписантом в «Hansford Impex» весною став Артур Данілов з Литви. Жінка з прізвищем Данілова з Литви є в друзях Марини Пелих на її сторінці в Facebook.

Від «Наших грошей»

Пелих – колишня невістка голови ради директорів компанії «Укрбуд» Юрія Пелиха.

Протягом попередніх кількох років низка фірм Марини Пелих отримала земельні ділянки і будинки на Поштовій площі, Подолі, Святошині, Маяковського, Круглоуніверситетській, Хрещатику, у Пасажі, біля метро «Кловська» і Південного вокзалу. А одне з підприємств Марини Пелих – ПП «Броварська нерухомість» – брало участь у зведенні президентської резиденції у Межигір’ї.

Після Революції Гідності Андрій Кравець та Марина Пелих покинули Україну, побоюючись кримінального переслідування. Але нині вони повернулися в країну.

Раніше археологи повідомляли, що Археологічні знахідки під Поштовою площею у Києві опинилися під загрозою через зупинку фінансування з боку забудовника.

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