Батько Мішалова за таємними цінами добудує спорткомплекс у Полтаві за 102 мільйони

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24 Липня 2017

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому 5 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Майстер-Буд» будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул.Петра Юрченка, 1-а за 102,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2014 році ТОВ «Райагробуд» виграло тендер щодо цього об’єкту на 56,10 млн грн. У 2015 році йому відписали на додаткові роботи ще 14,50 млн грн.

За нинішньою угодою з «Майстер-Будом», до кінця 2018 року добудують та обладнають триповерховий спортивно-видовищний комплекс на 411 осіб із двома басейнами 50х21 м і 25х7,9 м, залом 12х24 м, трибунами на 298 глядачів і сауною, а також благоустроять територію. Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 11,40 млн грн.

Ціна угоди на 0,05% нижче від очікуваної вартості закупівлі в 102,38 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «КБК» Ігоря Петрика з Полтавщини, яке трохи знизило ціну під час аукціону, на відміну від переможця. Раніше цією фірмою володіли Кирило Москаленко і ВАТ «Інтерресурси» (нині – ТДВ), контрольоване ним же та його батьком Миколою Москаленком – екс-головою міськвиконкому Кіровограду, відомим як голова Кіровоградської обласної організації партії «Сильна Україна».

Бенефіціарами фірми «Майстер-буд» через ТОВ «Юніком Капітал» є Михайло Тульчинський, Лариса Флакс і Дмитро Мішалов.

Син останнього В’ячеслав Мішалов із березня 2016 року є секретарем Дніпровської міськради. Дмитро Мішалов раніше був відомий як перший віце-президент компанії «ПриватЛенд». Представник «Привату» Борис Філатов у 2015 році став мером Дніпра. Раніше спільний бізнес із Мішаловим також мав екс-голова адміністрації президента Борис Ложкін. Бізнес-партнером Ложкіна також був нинішній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Після обрання Мішалова-молодшого депутатом Дніпровської міськради у 2015 році від «Самопомочі» фірма його батька отримала підрядів на 694,08 млн грн., переважно в тих же міськради та ОДА. До цього останній тендер вона виграла ще у 2013 році (34,19 млн грн. «Київпастрансу» на реконструкцію трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Києві).

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