НОВИНИ

24.07.2017

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Дружина завгоспа Януковича засвітилась у забудовнику Поштової площі

Поліграфкомбінат «Україна» замовив голландцям систему персоналізації паспортів за 1,7 мільйона євро

«Прокладці» докинули ще півмільярда на Подільський міст, приховавши ціни і субпідрядників

У Кличка більше місяця не вносять інформацію до реєстру містобудівних умов та обмежень

7,4 мільярди минулого тижня

23.07.2017

Конотопський авіазавод за 26 мільйонів відремонтує протичовновий вертоліт для ВМС

Одесити з допомогою облавтодору розіграли 116 мільйонів на таємний ремонт доріг Кіровоградщини

«Херсонобленерго» замовило запорожцям дорогуватих трансформаторів на 15 мільйонів

22.07.2017

Бахмутські освітяни без тендеру вдвічі переплатили знайомому ФОПу за лінолеум

21.07.2017

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Керівник «Інформаційних судових систем» заховав від НАЗК нерухомість на березі Десни

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«Антонов» замовив обладнання на $1 мільйон чеській фірмі екс-менеджера російських банків

24 Липня 2017

ДП «Антонов» 6 липня уклало угоду з компанією «Mercurius Partners s.r.o.» (Чехія) про поставку комплектуючих виробів для цивільної авіації на $1,08 млн, або 28,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня 2018 року поставлять 9 одиниць невідомих комплектуючих по $120 тис.

Передбачено повну передоплату і поставку протягом півроку після того на умовах FCA-Прага (доставка в Україну за рахунок і під відповідальність замовника).

Створена в жовтні 2016 року чеська фірма «Mercurius Partners s.r.o.» належить фінансисту Ігорю Лохмакову 1977 р. нар. із Праги.

Він є співвласником «FMBC s.r.o.» разом із Artur Bey і Dan Sîrghi та працює у логістичній «FLC Europe s.r.o.», якою володіє офшор «Vialanda Business Ltd.» з Маршалових островів, а керує одеситка Наталія Слюсаренко 1981 р. нар.

Раніше Лохмаков був віце-президентом «Norvik Banka» (Латвія), заступником голови правління «Приватбанку» та «Сбербанку Росії» в Україні, працював у «Альфа-Банку», а до того навчався в Москві.

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