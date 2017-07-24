«Антонов» замовив обладнання на $1 мільйон чеській фірмі екс-менеджера російських банків

ДП «Антонов» 6 липня уклало угоду з компанією «Mercurius Partners s.r.o.» (Чехія) про поставку комплектуючих виробів для цивільної авіації на $1,08 млн, або 28,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня 2018 року поставлять 9 одиниць невідомих комплектуючих по $120 тис.

Передбачено повну передоплату і поставку протягом півроку після того на умовах FCA-Прага (доставка в Україну за рахунок і під відповідальність замовника).

Створена в жовтні 2016 року чеська фірма «Mercurius Partners s.r.o.» належить фінансисту Ігорю Лохмакову 1977 р. нар. із Праги.

Він є співвласником «FMBC s.r.o.» разом із Artur Bey і Dan Sîrghi та працює у логістичній «FLC Europe s.r.o.», якою володіє офшор «Vialanda Business Ltd.» з Маршалових островів, а керує одеситка Наталія Слюсаренко 1981 р. нар.

Раніше Лохмаков був віце-президентом «Norvik Banka» (Латвія), заступником голови правління «Приватбанку» та «Сбербанку Росії» в Україні, працював у «Альфа-Банку», а до того навчався в Москві.

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