7,4 мільярди минулого тижня

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З 16 по 22 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,21 тисяч закупівель на загальну суму 7,39 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,34 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД 1. Служба автомобільних доріг у Житомирській області 459,83 ДП «Житомирський облавтодор» філія «Попільнянський райавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 1442,4 км. Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 5738,1 км. 2. Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 444,59 ТОВ «Еко-буд-трейд» «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з’їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4». 3. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 387,53 ТОВ «Подолжилбуд» «Будівництво загальноосвітньої школи з басейном на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянки 65, 66 в Дарницькому районі міста Києва» 4. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 198,49 ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення «Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 24+150 – км 96+550 (окремими ділянками) 5. Міністерство оборони України 194,59 ТОВ «Газтрейд» паливо дизельне 6. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 191,75 ДП «Донецький облавтодор» послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого і державного значення у Донецькій області. 7. ДП «НАЕК «Енергоатом» 157,89 UAB «Nordetanolis» Запасні частини до обладнання 4РДЕС1,2,3 для ВП ЗАЕС 8. Міністерство закордонних справ України 138,17 International Law Firm «Covington & Burling LLP» Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва 9. Міністерство оборони України 94,70 ПП «ОККО Контракт» паливо дизельне 10. Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» 76,76 ТОВ «Стройспецтехника» Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Пастера

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