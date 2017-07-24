7,4 мільярди минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
24 Липня 2017
Юридичний захист від Росії і паливо для армії, Подільський міст і нова школа у Києві, дороги Житомирщини, Донеччини, Дніпропетровщини.
З 16 по 22 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,21 тисяч закупівель на загальну суму 7,39 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,34 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди/ІД
|1. Служба автомобільних доріг у Житомирській області
|459,83
|ДП «Житомирський облавтодор» філія «Попільнянський райавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 1442,4 км.
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 5738,1 км.
|2. Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
|444,59
|ТОВ «Еко-буд-трейд»
|«Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з’їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4».
|3. КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
|387,53
|ТОВ «Подолжилбуд»
|«Будівництво загальноосвітньої школи з басейном на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянки 65, 66 в Дарницькому районі міста Києва»
|4. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
|198,49
|ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення «Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 24+150 – км 96+550 (окремими ділянками)
|5. Міністерство оборони України
|194,59
|ТОВ «Газтрейд»
|паливо дизельне
|6. Служба автомобільних доріг у Донецькій області
|191,75
|ДП «Донецький облавтодор»
|послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого і державного значення у Донецькій області.
|7. ДП «НАЕК «Енергоатом»
|157,89
|UAB «Nordetanolis»
|Запасні частини до обладнання 4РДЕС1,2,3 для ВП ЗАЕС
|8. Міністерство закордонних справ України
|138,17
|International Law Firm «Covington & Burling LLP»
|Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва
|9. Міністерство оборони України
|94,70
|ПП «ОККО Контракт»
|паливо дизельне
|10. Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»
|76,76
|ТОВ «Стройспецтехника»
|Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Пастера
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