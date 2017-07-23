Одесити з допомогою облавтодору розіграли 116 мільйонів на таємний ремонт доріг Кіровоградщини

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Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області 10 липня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Ростдорстрой» про поточний середній ремонт автодороги державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на загальну суму 115,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на таких ділянках:

  • за 72,67 млн грн. – км 45+000 – км 51+000 довжиною 6 км по 12,11 млн грн. за кілометр;
  • за 43,20 млн грн. – км 40+612 – км 45+000 довжиною 4,4 км по 9,85 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Матеріали переможцю постачатиме одеське ТОВ «РСВ Пак», послуги будівельної техніки і лабораторного забезпечення надаватиме ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», послуги розміточної техніки – ТОВ «Матрікс-ВП-3», а послуги з вантажних автоперевезень – ТОВ «Автотранслайн».

Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить три роки, на розмітку: полімерною стрічкою – п’ять років, пластиком – три роки, фарбою – півроку.

На заробітну плату відведено 0,4% загальної вартості підряду, а на прибуток – 0,1%.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 17% на дорожчому та 8% на дешевшому тендері.

Допущеними конкурентами були ДП «Кіровоградський облавтодор» і чорноморське ТОВ «Автодор», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

Натомість ПрАТ «Коммунтранс» не допустили до аукцону, бо воно подало гарантію від фінансової установи замість банку. ТОВ «СТ «Галактика» спершу було допущене, однак потім його теж відхилили за рішенням АМКУ по скарзі «Ростдорстрой» через відсутність додатку до договору про лабораторне забезпечення із розцінками.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Суперник «Автодор» із Чорноморська (Іллічівськ) Одеської області належить Аркадію і Валентину Гапунічам, Олегу і Олександру Гончаренкам та Олені Кам’янецькій.

Валентин Гапуніч – депутат Одеської міськради із фракції «Довіряй ділам» Труханова, а Олег Гончаренко – депутат Чорноморської міськради із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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