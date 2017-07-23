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Конотопський авіазавод за 26 мільйонів відремонтує протичовновий вертоліт для ВМС

23 Липня 2017

Військова частина А1688 (10-та окрема морська авіаційна бригада ВМС України, Миколаїв) 14 липня уклала угоду з ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на 26,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня виконають дослідний ремонт військового протичовнового вертольоту Ми-14ПЛ №78495, дослідної партії його наземних та льотних випробувань.

Ресурс до наступного капітального ремонту становитиме 1 тис годин протягом восьми років, а загальний гарантійний строк експлуатації та зберігання – чотири роки, з яких два роки безпосередньої експлуатації.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

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21.07.2017

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Одеса Тепловики Одеси дали своїй екс-тендерниці 77 мільйонів на тепломережу з коштовними піском, цеглою і асфальтом

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