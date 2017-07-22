Бахмутські освітяни без тендеру вдвічі переплатили знайомому ФОПу за лінолеум

Управління освіти Бахмутської міськради (Донецька обл) 14 липня уклало по неконкурентній процедурі угоди з ФОП Татаринов Євген Леонідович на постачання лінолеуму та світильників на загальну суму 399 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Перша угода передбачає, що ФОП до кінця року поставить 1530 кв м лінолеуму шириною 3 м марки «Тренд» вартістю 198,9 тис грн. За документом, вартість квадратного метру складе 130 грн.

У публічних оголошеннях можна знайти пропозиції про продаж лінолеуму марки «Тренд» шириною в 3 м за 71 грн./кв м, що майже вдвічі дешевше від угоди Управління освіти Бахмутської міськради. Є приватні пропозиції по 88 грн/кв м. В травні 135 кв м лінолеум типу «Тренд» закупив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Тоді покриття обійшлося університету в 57,36 грн за квадратний метр.

За другою угодою, підприємець поставить до кінця бюджетного року 256 однорожкових світильників «Школьник». Вартість угоду – 199,7 тис грн, а один світильник освітянам обійшовся в 780 грн.

За даними «Прозорро», крім Управління освіти Бахмутської міськради світильники з такою назвою ніхто не закуповував, а тому порівняти вартість закупівлі неможливо. В специфікації замовник не виклав технічних характеристик світильника, а в приватних оголошеннях світильники з такою назвою на території «України» не пропонуються. Світильники з такою назвою виробництва Ризького світлотехнічного заводу продається на російському ринку.

59-річний Татаринов був зареєстрований фізособою-підприємцем в листопаді 2016 року. І вже з наступного місяця почав отримувати замовлення, всі виключно від Управління освіти Бахмутської міськради. Він тільки одного разу уклав угоду за результатами тендеру, і то внаслідок дискваліфікації дешевшої пропозиції. Всі інші замовлення Татаринов отримав по неконкурентній допороговій процедурі.

Управління освіти Бахмутської міськради очолює Марина Рубцова.

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