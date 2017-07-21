Україна відписала американським юристам ще $5 мільйонів на захист від Росії

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
21 Липня 2017
Міністерство закордонних справ України 19 липня уклало угоду з міжнародною юридичною компанією «Covington & Burling LLP» про юридичні послуги на $5,08 млн, або 138,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом державних інтересів. До кінця року фірма консультуватиме і представлятиме замовника:
За умовами договору, погодинні ставки юристів становлять:
Також по $960 за годину залучать юридичного радника та експерта з міжнародного права професора Гарольда Хонджі Коха, асоційованого члена «Blackstone Chambers».
Із загальної граничної вартості $700 тис піде на переклад, копіювання, поштові послуги та витрати на відрядження, а $249 тис – на залучення інших експертів з міжнародного чи місцевого права або іншої необхідної галузі.
До 2009 року старшим партнером «Covington & Burling LLP» був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.
Міністерство закордонних справ України у 2015-2016 роках уклало з фірмою три угоди щодо захисту від Росії на загальну суму $5,01 млн.
Також у січні 2017 року ПАТ «НАК «Нафтогаз України» замовило їй представництво у спорі з Росією щодо майна в окупованому Криму за $6,31 млн.
У 2012 році ця фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам «ЮКОСу» стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але торік це рішення скасував апеляційний суд.
Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів «Опель» у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.