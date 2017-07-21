«Приватбанк» очолила дружина менеджера «приватівської» авіакомпанії

Виконуючим обов’язки голови правління «Приватбанку» 21 липня призначена Галина Пахачук, повідомила прес-служба банку.

До нинішнього призначення Пахачук очолювала Департамент боргової політики Міністерства фінансів України.

Згідно з декларацією за 2016 рік, її чоловік Андрій Ващук працює у ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» (Windrose), його річна зарплата становили 768 тис грн.

«Розу вітрів» контролює група «Приват». Віднедавна підписантом цієї авіакомпанії значиться Олексій Діденко – директор ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ», власником якого є ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа».

Засновниками авіакомпанії «Роза вітрів» записано ТОВ «Райдел», ТОВ «Феста», ТОВ «Ренлі» та кіпрські «Брегензер Лімітед» («Bregenzer Limited») і «Перфекцій Лтд» («Perfekciy Ltd»).

Крім того, Ващук разом із киянкою Оленою Донець володіє консультативним ТОВ «Прайм-Рейт», котре очолює Євгеній Годес.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року «Приватбанк» офіційно перейшов у державну власність. Тоді головою правління було призначено Олександра Шлапака. Потім «приватівці» подали низку позовів, а правоохоронні органи порушили справи з приводу розкрадання банку за часів власності Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Олександра Дубілета.

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