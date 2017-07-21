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«Мирноградвугілля» уклало з підприємцем чергову угоду на 199 999,99 гривень

21 Липня 2017

Державне підприємство «Мирноградвугілля» (Донецька обл.) уклав угоду з ФОП Шапко І.М. щодо надання послуг перевезення вантажів на суму 199,99 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Угода була укладена за неконкурентною процедурою, сам документ держпідприємство не виклало в публічний доступ.

За даними «Прозорро», останній рік ФОП Шапко отримувала замовлення лише від «Мирноградвугілля», з яким уклала п’ять угод на загальну суму 998 тис грн. При цьому, чотири з цих угод лише на копійку менше суми 200 тисяч, після якої послуги замовляються шляхом проведення тендеру.

Шапко Інна Миколаївна зареєстрована ФОП з 2013 року, місцем реєстрації є селище Шахове Добропільського району Донецької області.

З серпня минулого року в.о. ген директора «Мирноградвугілля» є Віталій Довгаль. Особа з такими ПІБ у 2007-2010 роках керувала ТОВ «Шахта «Садова» з Алчевська Луганської області, власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина.

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