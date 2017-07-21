Міграційна служба в Маріуполі закупила кондиціонери в півтора рази дорожче ринкової ціни

Головне управління міграційної служби в Донецькій області 29 червня уклало угоду з ПП «Колві» про купівлю кондиціонерів на суму 72 тис гривень.

Про це повідомляється у системі Прозорро.

ПП «Колві» має поставити 10 кондиціонерів марки Fujico ACF-07AH. Угода передбачає поставку товару впродовж п’яти робочих днів і оплату за десять днів. В договорі не передбачається поставка комплектуючих та установка, а йдеться виключно про поставку кондиціонерів по 7 200 грн. без ПДВ.

Це значно дорожче від цін на китайські кондиціонери цієї марки у відкритих джерелах – 4900-5000 гривень. Тобто управління міграційної служби мало б заплатити своєму постачальнику на 45%, або майже чверть мільйона гривень більше, ніж могло заплатити, купуючи по цінам Інтернет-магазинів.

Закупівля на допорогову суму проведена без відкритих торгів.

ПП «Колві» зареєстровано в Маріуполі за адресою б-р Богдана Хмельницького 41, засновником є Оксана Морєва, керівником вказаний Олександр Горяєв.

За даними «Прозорро», до цього ПП «Колві» в 2017 році отримала замовлення від ГП Маріупольский порт, регіональних філій Укрзалізниці та міграційної служби на загальну суму 1,07 млн грн.

Головне управління міграційної служби в Донецькій області очолює Євген Микитенко, який і підписав договір. Його річна зарплата за 2016 рік становила 307 тис грн. однак в декларації відсутні дані про будь-яке нерухоме та рухоме майно самого Микитенка та його родини.

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