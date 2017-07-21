Краснов розіграв 66 мільйонів залізниці на скріплення з литими клемами – у півтора рази дорожчими, ніж торік

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 19 липня за результатами тендеру замовила ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» скріплень на 65,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 69 370 комплектів роздільного скріплення виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» за ТУ У 30.2-14367980-010:2015 для кривих ділянок колії типу Р65.

Із них 57 720 комплектів для залізобетонних шпал по 912,98 грн. у складі:

  • Підкладка лита зі сталі 30Л або 35Л – 1 шт.
  • Клема лита із сталі 30Л, 35Л або 40Л – 2 шт.
  • Карти упорні (2 мм – 2 шт., 3 мм – 1 шт.)
  • Болт клемний М22х75 – 2 шт.
  • Болт закладний М22х175 – 2 шт.
  • Гайка М22 – 4 шт.
  • Шайба двовиткова d-25 мм – 4 шт.
  • Прокладка ПР ТУ У 30.2-40075815-026:2016 – 1 шт.
  • Прокладка ПН ТУ У 30.2-40075815-026:2016 – 1 шт.
  • Шайба плоска ШПУ – 2 шт.
  • Втулка ізолююча ТУ У 30.2-30268559-180:2012 – 2 шт.

та 11 650 комплектів для дерев’яних шпал по 1 106,03 грн. у складі:

  • Підкладка лита зі сталі 30Л або 35Л – 1 шт.
  • Клема лита зі сталі 30Л, 35Л або 40Л – 2 шт.
  • Карти упорні (2 мм – 2 шт., 3 мм – 1 шт.)
  • Болт клемний М22х75 – 2 шт.
  • Гайка М22 – 2 шт.
  • Шайба двовиткова d-25 мм – 2 шт.
  • Прокладка типу ПРД-2 – 1 шт.

Скріплення повинні бути виготовлені цьогоріч і мати середній ресурс надійності не менше 500 млн т брутто пропущеного вантажу або не менше п’яти років. Підкладки і клеми після термообробки мусять мати твердість 130-180 НВ. Також від клем вимагається стійкість до вертикального статичного навантаження не менше 80 кН і ресурс працездатності не менше 800 млн т пропущеного вантажу.

У квітні 2016 року залізниця купувала скріплення з литими підкладками і клемами у ТОВ «Арго». Тоді тип для залізобетонних шпал коштував на 83% дешевше – 500,12 грн., а тип для дерев’яних шпал – 775,84 грн., тобто на 43% дешевше. Згодом НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо завищення цін на тому тендері.

Гарантійний термін експлуатації становить рік від дати вкладання на колію, а гарантійний термін зберігання – рік з дати поставки. Передбачено забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5% та оплата протягом п’яти банківських днів після поставки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,24 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Дніпрозалізничпостачання» з вищими на піввідсотка цінами, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціонів.

По 12% акцій «Запорізького заводу залізобетонних шпал» належить Олександру Афанасьєву та депутату Дніпровської міськради Загіду Краснову. Останній також має по 12% акцій «Дніпропетровського стрілочного заводу» разом із сином Русланом Красновим. Решта акцій обох заводів розділена між кіпрськими офшорами «Anaxsol Investments Limited», «Іapsem Holdings Limited», «Jonen Capital Limited» і «Darinor Enterprises Limited».

Правління «ЗЗЗШ» очолює Віталій Ковальчук, а наглядову раду – Олег Левін. У «ДнСЗ» ці посади займають відповідно Сергiй Тараненко і той же Олександр Афанасьєв.

Засновниками «Дніпрозалізничпостачання» є колишній акціонер «Дніпропетровського стрілочного заводу» Дмитро Абрамов та екс-засновник нині ліквідованого ТОВ «Торговий дім «Дніпропетровський стрілочний завод» Володимир Рева.

Прокуратура підозрювала, що посадовці «Укрзалізниці» протягом 2014 році у змові з «ДнСЗ» і «Дніпрозалізничпостачанням» заволоділи понад 20 млн грн. через завищення закупівельних цін.

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