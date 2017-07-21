Краснов розіграв 66 мільйонів залізниці на скріплення з литими клемами – у півтора рази дорожчими, ніж торік

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 19 липня за результатами тендеру замовила ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» скріплень на 65,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 69 370 комплектів роздільного скріплення виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» за ТУ У 30.2-14367980-010:2015 для кривих ділянок колії типу Р65.

Із них 57 720 комплектів для залізобетонних шпал по 912,98 грн. у складі:

Підкладка лита зі сталі 30Л або 35Л – 1 шт.

Клема лита із сталі 30Л, 35Л або 40Л – 2 шт.

Карти упорні (2 мм – 2 шт., 3 мм – 1 шт.)

Болт клемний М22х75 – 2 шт.

Болт закладний М22х175 – 2 шт.

Гайка М22 – 4 шт.

Шайба двовиткова d-25 мм – 4 шт.

Прокладка ПР ТУ У 30.2-40075815-026:2016 – 1 шт.

Прокладка ПН ТУ У 30.2-40075815-026:2016 – 1 шт.

Шайба плоска ШПУ – 2 шт.

Втулка ізолююча ТУ У 30.2-30268559-180:2012 – 2 шт.

та 11 650 комплектів для дерев’яних шпал по 1 106,03 грн. у складі:

Підкладка лита зі сталі 30Л або 35Л – 1 шт.

Клема лита зі сталі 30Л, 35Л або 40Л – 2 шт.

Карти упорні (2 мм – 2 шт., 3 мм – 1 шт.)

Болт клемний М22х75 – 2 шт.

Гайка М22 – 2 шт.

Шайба двовиткова d-25 мм – 2 шт.

Прокладка типу ПРД-2 – 1 шт.

Скріплення повинні бути виготовлені цьогоріч і мати середній ресурс надійності не менше 500 млн т брутто пропущеного вантажу або не менше п’яти років. Підкладки і клеми після термообробки мусять мати твердість 130-180 НВ. Також від клем вимагається стійкість до вертикального статичного навантаження не менше 80 кН і ресурс працездатності не менше 800 млн т пропущеного вантажу.

У квітні 2016 року залізниця купувала скріплення з литими підкладками і клемами у ТОВ «Арго». Тоді тип для залізобетонних шпал коштував на 83% дешевше – 500,12 грн., а тип для дерев’яних шпал – 775,84 грн., тобто на 43% дешевше. Згодом НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо завищення цін на тому тендері.

Гарантійний термін експлуатації становить рік від дати вкладання на колію, а гарантійний термін зберігання – рік з дати поставки. Передбачено забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5% та оплата протягом п’яти банківських днів після поставки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,24 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Дніпрозалізничпостачання» з вищими на піввідсотка цінами, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціонів.

По 12% акцій «Запорізького заводу залізобетонних шпал» належить Олександру Афанасьєву та депутату Дніпровської міськради Загіду Краснову. Останній також має по 12% акцій «Дніпропетровського стрілочного заводу» разом із сином Русланом Красновим. Решта акцій обох заводів розділена між кіпрськими офшорами «Anaxsol Investments Limited», «Іapsem Holdings Limited», «Jonen Capital Limited» і «Darinor Enterprises Limited».

Правління «ЗЗЗШ» очолює Віталій Ковальчук, а наглядову раду – Олег Левін. У «ДнСЗ» ці посади займають відповідно Сергiй Тараненко і той же Олександр Афанасьєв.

Засновниками «Дніпрозалізничпостачання» є колишній акціонер «Дніпропетровського стрілочного заводу» Дмитро Абрамов та екс-засновник нині ліквідованого ТОВ «Торговий дім «Дніпропетровський стрілочний завод» Володимир Рева.

Прокуратура підозрювала, що посадовці «Укрзалізниці» протягом 2014 році у змові з «ДнСЗ» і «Дніпрозалізничпостачанням» заволоділи понад 20 млн грн. через завищення закупівельних цін.

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