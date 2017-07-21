Керівник «Інформаційних судових систем» заховав від НАЗК нерухомість на березі Десни

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21 Липня 2017

В.о. генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Дмитро Дубінко не задекларував 0,33 га землі своїх батьків поблизу Десни з розташованим на ній сімейним маєтком. Про це свідчать е-декларація депутата та дані Публічної кадастрової карти України.

Йдеться про комплекс будівель на території Новосілківської сільради Вишгородського району Київщини. Дубінко задекларував садовий будинок на 152 кв м, решту ж будівель, записаних на батьків, у декларації не згадав.

Майно розташоване на ділянках з цільовим призначенням «для колективного садівництва». Загалом родина володіє 1,73 га землі. З них 1,31 га – для ведення особистого селянського господарства та 0,42 га – під садівництво.

1,4 га з усієї площі належать Дмитру Дубінку, решта – записані на його батька та матір.

Один з наділів, площею 0,039 га, має два кадастрові номери. Згідно з першим, земля була зареєстрована на менеджера родини Дубінків Ігоря Бурського. Другий запис вказує на те, що влітку 2016 року шмат землі купила матір Дмитра Дубінка Ольга Семенівна. Цільове призначення змінили з колективного садівництва на індивідуальне.

Із Єдиного реєстру судових рішень «Нашим грошам» стало відомо, що Новосілківська сільрада намагається скасувати розпорядження Вишгородської РДА та визнати недійсними державні акти на право власності на земельні ділянки. Серед відповідачів у справі є і Дмитро Дубінко. Однак, з ухвали невідомо, про який з його наділів йде мова.

Ділянка над маєтком Дубінків належать Ларисі Якименко. У березні цього року Вишгородський райсуд Київської області відкрив кримінальне провадження за її позовом до Дмитра Дубінка щодо звільнення земельної ділянки загального користування, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

ДП «ІСС» розробило, впровадило та адмініструє систему документообігу більшості українських судів. У березні ГПУ повідомила про підозру тодішньому керівнику «ІСС» Віталію Живаєву щодо заволодіння державними коштами через укладення фіктивних договорів на розробку софту з підконтрольними компаніями, що призвело до збитків на суму понад 4,50 млн грн. Виконувати обов’язки директора призначили заступника Живаєва – Дмитра Дубінка. Відомо, що у 2012-2014 роках Дубінко працював замдиректора Департаменту правової роботи у ДФІ України. До цього був радником з юридичних питань, займався приватною юридичною практикою. Торік у вересні Дубінко отримав свідоцтво про право на заняття індивідуальною адвокатською діяльністю.

На початку цього року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як Дубінко у вечірні години ходив на Банкову до Адміністрації Президента, пояснюючи, що «йде до товариша».

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