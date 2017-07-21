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Фісталівці через допугоди поставили хворим замість обіцяних німецьких діалізаторів гірші єгипетські

21 Липня 2017

КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради та ТОВ «Білімед» додатковою угодою замінили постачання для хворих на ниркову недостатність німецької медтехніки на єгипетську.

Про це йдеться в розслідуванні «Народної прокуратури».

В 2016 році ТОВ «Білімед» за результати тендеру зобов’язалось поставити в обласну клінічну лікарню Житомира розчини, діалізатори та голки виробництва німецької компанії «B. Braun». Середня ціна на обидві марки діалізаторів була біля 500 грн/шт. Всього повинні були поставити 13 тис штук.

В лікарні встановлені діалізатори зовсім іншого виробника – єгипетської компанії «Хайділена». Також за даними журналістів, у деяких з них нібито закінчився термін придатності.

«Обласна база спеціального медичного постачання», яка проводила закупівлю медобладнання, пояснила, що через місяць після тендеру з «Білімед» були укладені додаткові угоди. В одній з них було домовлено про заміну німецьких Diacap (B. Braun) на діалізатори PS 130 и PS 180.

В базі нормативних документів Міністерства охорони здоров’я вказано, що єгипетські PS 130 и PS 180 замінили майже 10 тис німецьких препаратів, або третину від всієї партії діалізаторів.

Заміну виробника діалізатора помітили хворі, які страждають на ниркову недостатність. Офіційно про заміну виробника медтехніки не повідомлялося.

Від «Наших грошей»

В березні 2016 року «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської облради уклала угоду з «Білімед» на постачання устаткування та витратних матеріалів для гемодіалізу на 26,42 млн грн. Фірма-переможець і ТОВ «Медична торгівельна компанія.» брали участь у торгах з ідентичним устаткуванням. Вони пропонували за різними цінами діалізатори Diacap® a-Polysulfone LO PS 15, венозні голки Diacan виробництва німецької фірми B. Braun.

У «Віснику держзакупівель» опубліковано дані про допугоди, укладені в січні 2017 року. В них немає жодних даних про зміну предмета закупівлі, йдеться лише про пролонгацію основної угоди та зміну її ціни.

ТОВ «Білімед» зі статутним капіталом 20 тис грн. зареєстровано у жовтні 2016 року і цей тендер став першою перемогою компанії. Компанія прописана по вул. Михайлівська, 22б у Києві, засновником і директором є Ярослава Борисівна Тарасюк з села Карбівка Вінницької області.

«Медична торгівельна компанія.» Світлани Курченко входить в групу братів Фісталів.

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