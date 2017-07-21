Бахмутським школам замовили гімнастичні мати з подвійною переплатою

Управління освіти Бахмутської міськради (Донецька обл.) 19 липня за неконкуретною процедурою уклало угоду з ФОП Бережний Дмитро Леонідович про постачання гімнастичних матів на суму 197,28 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Були закуплені 72 гімнастичних мати розміром 2000*1000*100 мм по 2740 грн./шт.

В публічних оголошеннях гімнастичні мати таких розмірів можна знайти по 1500-1650 грн./шт. Управління освіти Хмельникьої міськради 7 липня уклало угоду про закупівлю матів таких розмірів по 1450 грн., а відділ освіти П’ятихатської райдержадміністрації Дніпропетровської області в червні за результатами проведеного аукціону купило цей гімнастичний інвентар по 901 грн., що було вдвічі нижче очікуваної ціни.

ФОП Бережний отримав держреєстрацію в кінці минулого грудня, а вже з наступного місяця почав отримувати замовлення від Управління освіти Бахмутської міськради. На даний час Управління уклало з ним угод на 1,19 млн грн. Всі угоди укладені за неконкурентною процедурою допорогових закупівель.

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