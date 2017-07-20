Смотрящий «Укрзалізниці» звів третій родинний маєток у Козині площею 1000 «квадратів»

Владислав Лебедь, який очолював ДП «Держпостачання» в часи Януковича і щодо якого з 2016 року провисає провадження ГПУ та СБУ про розтрату 4 млн грн «Південно-Західної залізниці», разом з дружиною Оленою ввів в експлуатацію будинок на 997 кв м в елітному Козині під Києвом. Про це свідчить інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Новозбудований маєток Лебедів на 997 кв м у смт. Козин розташований поблизу озера на трьох ділянках, об’єднаних в одну весною цього року. Загальна площа землі становить 0,42 га.

Раніше на цьому місці був будинок на 155 кв м Жанни Ящук, дружини столичного бізнесмена Віктора Ящука. З реєстру нерухомого майна відомо, що Лебеді придбали 0,15 га під ним у 2015 році, а вже за рік, у вересні 2016, ввели в експлуатацію в шість разів більший за площею маєток.

Трохи вище, по тій же вулиці Золотоворітській на ділянках сумарною площею 0,28 га розташований ще один маєток подружжя. Це будівля на 580 кв м, право власності на яку Лебеді зареєстрували у 2007 році.

Ще одна нерухомість Лебедів у Козині записана на автогонщика Андрія Лебедя – сина подружжя. Палац має площу 1079 кв м. та розташований на земельних ділянках загальною площею 0,33 га на вулиці Старокиївській. У лютому 2016 року Андрій Лебедь також взяв в оренду у Козинської селищної ради 0,19 га землі поряд. Йдеться про ділянку, що прилягає до затоки Дніпра, з цільовим призначенням – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.

Декларацію про готовність до експлуатації об’єкти Лебедь отримав торік у квітні.

Також родина Лебедів має недешевий автопарк. Олена Лебедь їздить на Bentley Continental GT 2015 року випуску, яку придбала з конвеєра, на сина Андрія зареєстровані автомобіль класу «люкс”» BMW 750LI 2015 року випуску та мотоцикл BMW R NINET 2015 року випуску. Обидва придбані в рік випуску. Сам Владислав Лебедь у лютому цього року зареєстрував право власності на BMW 760LI та Land Rover Range Rover Evoque 2017 року випуску.

Раніше «Наші гроші» повідомляли про порушене у березні 2016 року кримінальне провадження № 22016000000000091 щодо Владислава Лебедя, Станіслава Леснікова та Сергія Шута за статтею «привласнення, розтрата майна» (ч. 5 ст 191 ККУ). За підозрами слідства, з 1 листопада 2015 по 1 березня 2016 службові особи «Південно-Західної залізниці» за попередньою змовою з працівниками фірм «Гудтайм» та «Укрколіямаш» заволоділи 4 млн грн.

Досі прогресу по справі у судовому реєстрі не зафіксовано. 27 червня Шевченківський райсуд Києва розглянув скаргу про бездіяльність старшого слідчого СБУ Волошка Олега Сергійовича щодо неповернення тимчасово вилученого у рамках кримінального провадження майна. Особа, яка скаржилась, відмовилась від скарги до початку її судового розгляду.

Владислав Лебедь нині є співвласником ТОВ «Київеко» та АТЗТ «Інерко-Київ», помічником на громадських засадах народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва. Цього ж депутата консультує син Лебедя Андрій.

З березня 2014 року Андрій Лебедь контролює ПАТ «Випробувальний центр «Тест» (100%). Останні два роки, згідно зі звітом про фінансові результати компанії за 2016 рік, компанія показувала збитки.

Торік у червні Лебедь-молодший заснував ТОВ «Тру Фуд». Номер цієї фірми в мережі Інтернет фігурує також як номер ресторану «Сморреброд» по вулиці Городецького, 4 у Києві. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно показує, що «Тру Фуд» також орендує приміщення на Городецького,4 в ІП «Альфа Консалтінг», записаному на мешканця німецького міста Франкфурт-на-Майні Ігоря Келера. Суборендарем приміщенння є Костянтин Колодний. Раніше Андрій Лебедь був власником нині закритого караоке-ресторану People на строличній вул. Анрі Барбюса, свідоцтво на знак якого зареєстрував у 2009 році.

Улітку минулого року Андрій Лебедь, реєструючи бізнес вказував своєю адресою будинок на вул. Грушевського 9а у столиці, де нерухомістю володіли Янукович, Калєтнік, Іванющенко і так далі. Цю ж адресу вказав сам Владислав Лебедь, реєструючись як ФОП восени 2015 року.

Разом з сином Владислав Лебедь був засновником ТОВ «Укррослізинг», яке у січні цього року відсудило у комунального підприємства «Київський метрополітен» 1,96 млрд грн. за частково неоплачену поставку сотні вагонів метро у 2010-2013 рр. 25 квітня Вищий госпсуд постановив відмовити у задоволенні позову про стягнення пені в розмірі 42 млн грн, в іншій частині попередні рішення судів залишені без змін.

КП «Київський метрополітен» просив про відстрочку виконання рішення постанови Київського апеляційного господарського суду, проте суд заяву не задовольнив.

У 2009 році ТОВ «Укррослізинг» зареєстровали на кіпрський офшор «Impofirm consulting limited», який, за інформацією «НГ», близький до Юрія Іванющенка. Нині власником фірми є компанія «Укррослізинг Сайпрус Лімітед» (Кіпр).

24 липня відбудеться суд, на якому державний виконавець вимагатиме сплати коштів від метрополітену, оскільки всі можливі суди метрополітен уже програв.

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