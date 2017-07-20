«Прокладка» продала «Артемсолі» нові саморятівники на 40% дорожче за коштовну стару модель шахтарів

ДП «Артемсіль» 1 червня уклало угоду з ТОВ «Ліміт Груп» про закупівлю саморятівників на 847 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 червня в Соледар Донецької області мали поставити 72 саморятівника ШСС-1П KS по 11 771 грн. за штуку.

У червні ДП «Селидіввугілля» замовило іншій фірмі подібні саморятівники старої моделі ШСС-1П на 40% дешевше – по 8 400 грн. Зараз у вільному продажу вони коштують по 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це у 2,5 рази дешевше за тендерну ціну.

У травні ДП «Львіввугілля» запитало в Мінекономрозвитку, чи можна збільшити очікувану вартість оголошеної закупівлі саморятівників. Підставою стало те, що його постачальник попередніх років ТОВ «Компанія Промторг» повідомив про припинення заводом ДЗГА виробництва саморятівників старого типу ШСС-1П і запропонував новий тип ШСС-1ПКS по 9 500 грн. виробництва «Dezega SP» (Туреччина). Це на чверть дешевше від нинішньої ціни.

За даними «Львіввугілля», тоді саморятівник старої моделі ШСС-1П у Росії коштував 6 200 руб. (2 725 грн.), тобто на українському ринку їхня ціна була завищена щонайменше втричі.

Столична компанія «Ліміт Груп» заснована у квітні 2016 року двома юридичними фірмами Тетяни Рибалко з Первомайська Донецької обл. – ТОВ «Вікторі Інвест» і ТОВ «Лекс Уно». Тоді її статутний капітал становив 1 тис грн.

Зараз вона має 3,30 млн грн. статутного капіталу і належить одеситці Аліні Балковій та Миколі Біланенку, екс-депутату від Комуністичної партії України Селищенської сільради Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. Раніше він володів київським ТОВ «Максі Фор Груп», що нині переоформлене в Сумах на Євгена Шокала і Костянтина Хабарова.

У «Прозорро» нинішній підрядник вказав номер телефону 380504377171, який також використовує згадана «Компанія Промторг».

Вказаний у держреєстрі номер «Ліміт Груп» 044 3000295 співпадає з цілою низкою фірм.

Київська «Компанія Промторг» заснована в січні 2015 року. Власником і директором є Максим Макаров із Вугледара Донецької обл. Раніше він не був відомий у якості власника якогось іншого бізнесу. Фірма почала вигравати тендери у червні 2015 року і довгий час фактично була монопольним постачальником саморятівників, отримавши підрядів державних шахтоуправлінь на 272,62 млн грн.

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