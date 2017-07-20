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Оточення Фірташа продало «Сумихімпрому» сталі на 59 мільйонів вп’ятеро дорожчої від російської

20 Липня 2017

ПАТ «Сумихімпром» 11 липня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ «Титан України» про поставку нержавіючої сталі на загальну суму 59,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2018 року поставлять 76 т листів і 55 т труб із неіржавіючої сталі (перелік із цінами наведено у таблиці нижче). Передбачена оплата протягом півроку після поставки.

Найдорожчим є гарячекатаний лист б=5 мм 1,2х3 м зі сталі 20Х23Н18 за ГОСТ 19903-74, тонна якого коштує 1,04 млн грн.

У відкритих джерелах ціни на листи товщиною 5 мм із такої сталі починаються від 180 тис грн./т, що принаймні вп’ятеро дешевше. У Росії вони продаються 502 тис руб., або 219 тис грн./т.

Крім того, у травні-червні російське ТОВ «Балтійський завод – Суднобудівництво» замовляло листи 6, 8, 10 і 30 мм з такої сталі за цим стандартом по 403406 тис руб., або 176-177 тис грн./т.

Гарячекатані та холоднокатані листи зі сталі 06ХН28МДТ за ГОСТ 19903-74 і ГОСТ 19904-90 коштують 848 тис грн./т.

У вересні 2016 року російське АТ «Сибірський хімічний комбінат» замовляло листи з такої сталі за цим стандартом та іншим ГОСТ 7350-77 по 1,58 млн руб., або 689 тис грн./т.

Також узимку російське ФКП «Бійський олеумний завод» замовляло листи з такої сталі за іншим ГОСТ 19903-90 по 1,27 млн руб., або 552 тис грн./т.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» із різницею в ціні листів 5% і труб 26%, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. У результаті формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала відповідно 6% і 21%.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Контактною особою фірми у «Прозорро» зазначений Едуард Бодня, співзасновник дніпровського ТОВ «Форт-Буд» з Оленою Сударенко.

Усього з 2010 року переможець та його Запорізька філія виграла торгів на 2,88 млрд грн.

«Дніпропетровська трубна компанія» («ДТК») належить Євгену Сторожуку, а керує нею Дмитро Новіков. Вони також володіють дніпровським ТОВ «Центр технологічних систем» («ЦТС») удвох, а раніше – ще й припиненим БО «Фонд допомоги і розвитку освіти і спорту «Світ» з Олексієм Бахтіним.

Сторожук був засновником нині ліквідованого ТОВ «Українська металургійна компанія» з Ярославом Бутом, Ігорем Сосновським і Віктором Савченком.

Найменування Характеристика Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Лист б=1 мм ст 12Х18Н10Т (1х2м) ГОСТ 19904-90 0,1 120 000
Лист б=1,5 мм ст 12Х18Н10Т (1х2м) ГОСТ 19904-90 0,5 120 000
Лист б=2 мм ст 12Х18Н10Т (1х2м) ГОСТ 19904-90 1,0 120 000
Лист б=3 мм ст 12Х18Н10Т (1х2м) ГОСТ 19904-90 0,6 114 000
Лист б=4 мм ст 12Х18Н10Т (1,2х3÷6м) ГОСТ 19903-74 2,2 114 000
Лист б=5 мм ст 12Х18Н10Т (1,2х3÷6м) ГОСТ 19903-74 2,2 114 000
Лист б=6 мм ст 12Х18Н10Т (1,2х3÷6м) ГОСТ 19903-74 5,5 114 000
Лист б=8 мм ст 12Х18Н10Т (1,2х3÷6м) ГОСТ 19903-74 5,5 114 000
Лист б=10 мм ст 12Х18Н10Т (1,5х3÷6м) ГОСТ 19903-74 4,2 114 000
Лист б=12 мм ст 12Х18Н10Т (1,5х3÷6м) ГОСТ 19903-74 3,0 114 000
Лист б=3 мм ст 10Х17Н13М2Т (1х2 м) ГОСТ 19904-90 0,8 157 500
Лист б=4 мм ст 10Х17Н13М2Т (1х2 м) ГОСТ 19903-74 0,7 157 500
Лист б=5 мм ст 10Х17Н13М2Т (1х2 м) ГОСТ 19903-74 1,8 157 500
Лист б=6 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 2,8 157 500
Лист б=8 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 4,5 157 500
Лист б=12 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 0,5 157 500
Лист б=14 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 0,5 157 500
Лист б=16 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 0,5 180 000
Лист б=20 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 2,3 180 000
Лист б=25 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 0,5 180 000
Лист б=35 мм ст 10Х17Н13М2Т (1,5х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 0,5 180 000
Лист б=1,5 мм ст 06ХН28МДТ (1х2 м) ГОСТ 19904-90 0,25 847 500
Лист б=2 мм ст 06ХН28МДТ (1х2 м) ГОСТ 19904-90 0,5 847 500
Лист б=3 мм ст 06ХН28МДТ (1х2 м) ГОСТ 19904-90 1,4 847 500
Лист б=4 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3м) ГОСТ 19903-74 2,0 847 500
Лист б=5 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3м) ГОСТ 19903-74 2,3 847 500
Лист б=6 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3м) ГОСТ 19903-74 5,5 847 500
Лист б=8 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 3,0 847 500
Лист б=10 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 9,5 847 500
Лист б=12 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 1,6 847 500
Лист б=14 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 0,9 847 500
Лист б=16 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 2,6 847 500
Лист б=20 мм ст 06ХН28МДТ (1,2х3÷6 м) ГОСТ 19903-74 5,0 847 500
Лист б=5 мм ст 20Х23Н18 (1,2х3 м) ГОСТ 19903-74 1,0 1 044 000
Труба Ø10х1-2 мм ст 12Х18Н10Т ( L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,100 223 500
Труба Ø16х2 мм ст 12Х18Н10Т (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,100 223 500
Труба Ø20х2-2,5 мм ст 12Х18Н10Т ( L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,100 213 000
Труба Ø25х2-2,5 мм ст 12Х18Н10Т (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,100 213 000
Труба Ø32х2-3 мм ст 12Х18Н10Т (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,200 202 500
Труба Ø38х2-4 мм ст 12Х18Н10Т ( L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,300 202 500
Труба Ø45х3-4 мм ст 12Х18Н10Т ( L= 4-8м) ГОСТ 9941-81 0,200 202 500
Труба Ø57х3,5-5 мм ст 12Х18Н10Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 1,500 202 500
Труба Ø76х3,5-5 мм ст 12Х18Н10Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 0,600 202 500
Труба Ø89х3,5-5 мм ст 12Х18Н10Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 0,300 202 500
Труба Ø108х4-10 мм ст 12Х18Н10Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 0,800 202 500
Труба Ø25х2-2,5 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 7,000 312 000
Труба Ø32х2-3 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,100 225 000
Труба Ø57х3,5-5 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 3-6м) ГОСТ 9940-81 0,200 225 000
Труба Ø108х4-6 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 7,200 225 000
Труба Ø133х5-8 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 11,500 300 000
Труба Ø159х5-10 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 2,700 225 000
Труба Ø219х8-10 мм ст 10Х17Н13М2Т (L= 4-8м) ГОСТ 9940-81 4,400 300 000
Труба Ø20х2-3 мм ст 06ХН28МДТ (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,540 750 000
Труба Ø25х2-3 мм ст 06ХН28МДТ (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,400 750 000
Труба Ø32х2-3 мм ст 06ХН28МДТ (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,250 750 000
Труба Ø38х3-6 мм ст 06ХН28МДТ (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,600 750 000
Труба Ø42х3-4 мм ст 06ХН28МДТ (L= 3-6м) ГОСТ 9941-81 0,250 750 000
Труба Ø57х3,5-5 мм ст 06ХН28МДТ (L= 4-6м) ГОСТ 9940-81 3,700 750 000
Труба Ø76х3,5-5 мм ст 06ХН28МДТ (L= 4-6м) ГОСТ 9940-81 0,500 750 000
Труба Ø89х3,5-6 мм ст 06ХН28МДТ (L= 4-6м) ГОСТ 9940-81 1,800 750 000
Труба Ø108х8 мм ст 06ХН28МДТ (L= 3-6м) ГОСТ 9940-81 9,500 750 000

 

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