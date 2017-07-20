Одесити розіграли чверть мільярда за дорогий капремонт траси на Полтавщині

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 3 липня за результатами тендеру уклала чотири угоди із ТОВ «Ростдорстрой» про капітальний ремонт окремих ділянок автодороги державного міжнародного значення М-22 Полтава – Олександрія на загальну суму 226,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року двосмугову трасу відремонтують на таких ділянках:

за 79,34 млн грн. – км 92+345 – км 95+345 довжиною 3 км;

– км 92+345 – км 95+345 довжиною 3 км; за 57,94 млн грн. – км 101+045 – км 103+679 довжиною 2,6 км;

– км 101+045 – км 103+679 довжиною 2,6 км; за 51,99 млн грн. – км 87+045 – км 89+345 довжиною 2,3 км;

– км 87+045 – км 89+345 довжиною 2,3 км; за 37,64 млн грн. – км 79+750 – км 80+650 довжиною 0,9 км.

Середня вартість ремонту становить відповідно 26 млн грн., 22 млн грн., 23 млн грн. і 42 млн грн. за кілометр.

У 2016 році капремонт двосмугових доріг державного територіального значення Т-14-16, Т-05-18 і Т-14-25 коштував відповідно 18 млн грн., 15 млн грн. і 14 млн грн. Причому найдорожчий із них включав перевлаштування повітряних ліній електропередач, газопроводів і каналізації, ремонт мосту тощо.

За нинішніми договорами, виконають підготовчі та земляні роботи, відремонтують дощову каналізацію, дорожній одяг, зупинкові та посадкові майданчики, пересічення, примикання, автопавільйони і тротуари, встановлять знаки, напрямні стовпчики та огородження, нанесуть розмітку і шумові смуги.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон пористий крупнозернистий марки 1 коштує 1 600 грн./т (тут і далі ціни вказано без ПДВ і доставки). У квітні він продавався гуртом на 18-20% дешевше – по 1 328-1 351 грн./т.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 на модифікованому полімерами бітумі БМПА 60/90-53 коштує 1 717 грн./т. У травні Черкаська САД замовила його іншому підряднику на 14% дешевше – по 1 500 грн./т. Емульсію бітумну дорожню ЕКШ50 тоді купили по 7 917 грн./т, що на 17% дешевше від нинішньої ціни в 9 295 грн./т.

Суміш ЩМА-15 коштує 2 122 грн./т. Це на 17% дорожче від ціни виграного іншою фірмою червневого тендера Полтавської САД у 1 806 грн./т.

Стрічка для розмітки 3M Stamark TM коштує 366 тис грн./т, а мастика BIGUMA DS 01 E – по 14 652 грн./т, що дорівнює цінам переможця на червневому тендері Полтавської САД.

На заробітну плату піде від чверті до половини відсотка загальної вартості кожного з підрядів. На прибуток відведено ще по 0,05-0,09%.

Сума угод на 17% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 274,84 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Натомість консорціум «Магістраль» не допустили до торгів через якусь невідповідність умовам тендеру, не вказаним у протоколі розгляду.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Раніше «БК «Дорлідер» належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

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