Насіров хоче через адмінсуд довести, що відповідальними за розстрочку боргу фірмам Онищенка є місцеві ДПІ

Окружний адмінсуд м. Києва у закритому режимі розглядає позов Романа Насірова до Державної фіскальної служби, у якому він просить суд роз’яснити наявність та відсутність у нього як у голови ДФС повноважень при розстроченні податкового боргу. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

12 липня відбулося перше засідання у цій справі. Це було єдине відкрите засідання, на якому громадськість могла спостерігати за процесом. Адже надалі розгляд буде заочним, і до 5 серпня суд вже винесе своє рішення.

У своєму позові Насіров просить суд визнати, що він як голова ДФС:

мав повноваження приймати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року;

не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка;

не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Таким чином, Насіров хоче через суд довести, що він як голова ДФС мав право приймати рішення про розстрочку податкового боргу, але при цьому не повинен був аналізувати фінансовий стан підприємства, яке просило про розстрочення. За його твердженням, цей аналіз має здійснювати виключно місцева ДПІ, куди підприємство подає відповідну заяву.

Відтак, Насіров переконує, що він як голова ДФС не міг на власний розсуд прийняти рішення про розстрочку, а спирався виключно на наданий йому висновок ДПІ. При цьому при наявності такого позитивного висновку місцевої ДПІ Насіров нібито не міг відмовити у наданні розстрочки.

На засідання 12 липня представляти інтереси Насірова прийшли два адвокати. Натомість представник ДФС не з’явився. При цьому ДФС надіслала суду лист, у якому повідомила, що не отримала всіх документів по цій справі, відтак просить їх їй надіслати і перенести розгляд.

Суд вирішив засідання не переносити, а розглядати позов Насірова без представника ДФС. Надалі ця неявка дала змогу суду оголосити про перехід до розгляду справи у письмовому провадженні. При такому розгляді рішення приймається на основі наявних у суду матеріалів.

До спору між Насіровим і ДФС у якості третьої сторони хоче долучитися Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні НАБУ стосовно Романа Насірова. Однак, 12 липня суд відмовився залучити САП, мотивуючи це тим, що досудове розслідування у провадженні стосовно Насірова здійснює НАБУ, відтак рішення в адмінсправі ніяким чином не може вплинути на права та обов’язки САП.

Прокурор САП подав нову заяву про залучення до справи, однак наразі невідомо, чи суд задовольнив її, оскільки судовий розгляд проходить закрито.

Нагадаємо, 2 березня детектив НАБУ пред’явив Роману Насірову підозру у зловживанні владою, а саме – ухваленні низки незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку, на суму 2,019 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі «Стрілочники для Насірова»

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