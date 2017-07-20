Луганська психлікарня закупила у нового фаворита приліжкові столики по 3 тисячі

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20 Липня 2017

Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат (Новоайдарівський р-н, Луганська обл.) 13 липня уклав угоду з ТОВ «Грандісан» на поставку меблів на суму 121 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма повинна поставити 38 приліжкових столиків по 2950 грн. Кошти за меблі мають перерахувати на підставі накладної до 12 серпня.

Характеристик столиків, які були закуплені, інтернат  не оприлюднив.

У відкритих джерелах можна знайти приліжкові столики схожої цінової категорії.

Це столик виробництва Італії, він на колесах, у нього регулюється кут нахилу стільниці.

За приблизно таку ж суму в доларовому еквіваленті ($130) можна придбати дерев’яний столик ручної роботи.

На початку липня приліжкові столики закупив Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат (Київ) по ціні 936 грн./шт.

ТОВ « Грандісан» було зареєстроване в грудні 2016 року в квартирі її власника та директора Віталія Іванова в Вишневому Київської обалсті. З лютого цього року фірма починає отримувати замовлення від психоневрологічних інтернатів, які підпорядковуються Луганській обласній раді (нині її функції виконує Луганська обалсна цивільно-військова адміністрація). За цей час «Грандісан» отримало 54 замовлення за бюджетні кошти на загальну суму 2,52 млн грн. Всі угоди були укладені без проведення тендерів.

Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат очолює Ірина Фрольченко

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