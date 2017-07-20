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Балчун виправдовує безконкурсне призначення керівника Гніванського заводу, після якого Дубневичі поставили завод на межу банкрутства

20 Липня 2017

Голову правління ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» Ігоря Онищенка у червні 2017 року призначили на посаду без проведення відкритого кадрового конкурсу, не зважаючи на те, що це підприємство знаходиться у переліку стратегічних об’єктів державної власності.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун у відповідь на запит народного депутата Івана Мельничука.

Балчун послався на те, що у грудні 2015 року 100% акцій Гніванського заводу були переведені з відання Міністерства інфраструктури в статутний капітал «Укрзалізниці». А згідно повідомлення Міністерства економічного розвитку та торгівлі, рішення про конкурсного відбору для такого підприємства належить до компетенції самої «Укрзалізниці» з урахуванням вимог законодавства.

Також Балчун вказав, що наявність Гніванського заводу у переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (затверджений урядовою постановою від 4 березня 2015 року) теж не зобов’язує проводити конкурс. Оскільки постанова Кабінету міністрів від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» зобов’язує проводити конкурс у випадку, коли розмір чистого доходу підприємства перевищує 200 млн. гривень. А у Гніванського заводу були гірші показники.

При цьому Балчун вказав, що рішення про обрання Онищенка без конкурсу викликано саме «критичним фінансовим станом товариства, який  став результатом безгосподарної діяльності в.о. голови правління Гур’янова В.В., зокрема нераціональним використанням ним коштів товариства».

Разом з тим, рішення про призначення Онищенка керівником Гніванського заводу без відкритого конкурсу, а простим рішенням правління «Укрзалізниці», суперечить всім попереднім діям залізниці.

У квітні 2016 року, вже після переведення заводу від Міністерства інфраструктури до відання «Укрзалізниці», саме залізниця оголошувала конкурс на голову правління ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» разом з кількома іншими підприємствами.

Аналогічно оголошувало кадровий конкурс у 2015 році і Міністерство інфраструктури.

При цьому річний дохід Гніванського заводу вже тоді був менший від 200 млн грн. Наприклад, у 2013 році він становив 125 млн грн. І с такими показниками конкурси все рівно оголошувались.

Також відомо, що у 2015 році у заводу почали виникати нові фінансові проблеми через те, що сама «Укрзалізниця» нав’язувала підприємству рознарядки про виготовлення шпал виключно з анкером виробництва ТОВ «Корпорація КРТ» братів Дубневичів, народних депутатів від БПП. Ці анкери є дорожчими від тих, що використовувались раніше, і це суттєво позначилось на рентабельності заводу.

Про це стало відомо з суду, де завод намагався добитись розтермінування заборгованості перед «Корпорацією КРТ». Але суд постановив виплатити 2,12 млн грн. боргу, що за оцінкою юристів Гніванського заводу може «призвести до банкрутства товариства в будь-який момент».

Судове рішення було прийнято 15 червня – всього через тиждень після призначення Онищенка керівником заводу.

 

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