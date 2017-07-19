Подорожчав на третину формалін менеджера Журила для держпідприємства Дробота

ДП «Смоли» 6 червня за результатами тендеру замовило SIA «Zodiak Plus» (Латвія) формаліну на 345 тис євро, або 10,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 1 тис тонн технічного формаліну з масовою часткою формальдегіду 37% виробництва «Lerg SA» (Польща) по 345 євро за тонну.

У липні 2016 року «Смоли» замовляли його цій самій фірмі по 262 євро за тонну, тобто на третину дешевше. Однак на початку поточного року договір продовжили, а згодом ціну підняли трьома додатковими угодами до нинішнього рівня.

Натомість у відкритих джерелах український і російський формалін із таким умістом формальдегіду можна знайти за ціною від 9 200 грн./т, що дорівнює 310 євро. Проте невідомо, чи входить сюди доставка і ПДВ.

Ціна угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 430 тис грн.

Єдиним конкурентом із вищою на відсоток ціною було ТОВ «Світ сталі» з російською продукцією, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Компанія «Zodiak Plus» заснована в 2014 році в Латвії українцем Євгенієм Бугою. Раніше він керував ТОВ «Енерджі трейд груп» – найбільшим постачальником держпідприємств, якими керує Руслан Журило, нині відсторонений очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), а до того – заступник екс-директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота.

«Енерджі трейд груп» через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Крім того, джерело «Наших грошей» повідомило, що в 2005 році Буга працював у ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Жванії.

«Світ Сталі» належить Наталії Кирильчук. Директором є Олена Бойко – партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея». У 2014 році Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

У 2015 році суперник почав вигравати тендери філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Це теж почалося після того, як Руслана Журила наприкінці 2014 році призначили директором ОГХК.

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