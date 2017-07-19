Григоришин без конкуренції продав «Укренерго» трансформатор за 27 мільйонів

ДП «НЕК «Укренерго» 13 липня уклало угоду з ПАТ «Запоріжтрансформатор» про придбання трансформатора поперечного регулювання за 26,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників, бо на них приходив лише нинішній переможець.

До 28 квітня 2018 року завод Костянтина Григоришина поставить трансформатор поперечного регулювання ОДТНП-92000/110-У1 для ПС 750 кВ «Київська» ВП «Центральна ЕС».

Його питома вартість становить $11 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Укренерго» замовило «Запоріжтрансформатору» значно потужніші трансформатори по $7,9-10,7 тис за МВА. Світові ціни коливаються у різних виробників в межах $10-15 тис за МВА.

Договір передбачає послуги шеф-монтажу та забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 1,33 млн грн., або 5%.

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