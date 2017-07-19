«General Electric» отримає 95 мільйонів за ремонт на ХАЕС із зарплатами по 1500 євро за день і коштовними гайками

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19 Липня 2017

ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» 30 червня уклав угоду з Вроцлавською філією компанії «GE Power Sp. z o.o.» (Польща) послуги з ремонту і технічного обслуговування на 3,20 млн євро, або 94,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року на Хмельницькій АЕС виконають капітальний ремонт резервного статора турбогенератора ТВВ-1000-2УЗ виробництва ВАТ «Силові машини» (РФ) із заміною стрижнів за технологією «GE Power Sp. z o.o» («Alstom») та інженерно-технічним супроводом. Денна ставка всіх спеціалістів підрядника становить 1 498 євро.

За кошторисом матеріалів, гайки М16 А4-80 (9ADA271/7) коштують 6,52 євро/шт., болти М16х55 А4-80 (9ADA123/77) та М16х60 А4-80 (9ADA123/79) – 13,95 євро./шт., а болти М16х70 А4-80 (9ADA59/46) – 13,02 євро/шт.

За даними сайту «Zauba»,  у 2014 році зі Швеції в Індію імпортувалися гайки M16 A4 (9ADA271-7) по 191 індійській рупії, або 2,28 євро.

Нині у відкритих джерелах подібні гайки М16.А4-80.DIN 934 українського виробництва можна знайти по 656,64 грн. за упаковку зі 100 шт. Таким чином, ціна за штуку складає 6,57 грн., або 22 євроценти. Індійський імпорт був зі Швеції, а не від польської фірми в випадку “Енергоатому”.

Договір передбачає забезпечення виконання зобов’язань у розмірі одного відсотка та гарантійний строк 18 місяців від дати першого введення статора в експлуатацію.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, оскільки польська «GE Power» (раніше – «Alstom Power») володіє технологію модернізації таких статорів. Із 2008 року за цією технологією виконали роботи на енергоблоках №1-2 Хмельницької АЕС, №3-4 Рівненської АЕС та №3 Южно-Української АЕС.

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