Фірма, яку підозрювали у привласненні грошей «Електроважмашу», отримає від нього ще 100 мільйонів

ДП «Електроважмаш» 5 липня уклало три угоди з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрпромвпровадження» про поставку ізоляційного приладдя тощо на загальну суму 100,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили склотекстоліту СТЕФ-І, СТЕФ-У, КАСТ-В, СТЕФ-П і СТЕФ-ПВ у середньому по 228 грн./кг на 49,68 млн грн., слюдопластової стрічки, міканіту, слюдопласту і мікастрічок на 46,85 млн грн., а також азбестової гальмової стрічки, азбестової тканини, набики, азбестового шнура і шнура-панчохи на 3,91 млн грн.

Точну кількість окремих виробів і ціни за одиницю не оприлюднили. Договори діятимуть до 22 червня 2018 року.

«НВП «Укрпромвпровадження» належить Тетяні Мельник, Сергію Кошику, росіянину Михайлу Тарасову та Володимиру Капирулі.

Син останнього Михайло Капируля донедавна володів ТОВ «Іст Лоуд Груп», яке теж є постачальником «Електроважмашу». Однак нині цю фірму переоформлено на директора Катерину Варламову з Донецька.

Крім того, раніше Капіруля-молодший був бізнес-партнером по ТОВ «Контракт-Авто» Вячеслава Баталова, засновника ще одного частого підрядника заводу – ТОВ «Маркетінвестгруп». Згодом «Контракт-Авто» переписали на Руслана Пришупу з Чернігова, а зараз засновником є керівник Ігор Целовальников.

Нагадаємо, прокуратура підозрює службових осіб «НВП «Укрпромвпровадження» у привласненні коштів «Електроважмашу» під час закупівель на 47,12 млн грн. Йшлося про товар, який за ланцюгом постачався від фіктивних підприємств. У квітні арешт із рахунків компанії було знято.

Нагадаємо, у червні «Електроважмаш» замовив нинішньому постачальнику ізоляції на 78,48 млн грн.

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