Апеляція підтвердила законність забудови у Києві помічником Мамчура, врахувавши неіснуючий договір оренди

Апеляція залишила без змін ухвалу Окружного адмінсуду Києва, який скасував рішення Департаменту КМДА про зупинення будівництва житлового комплексу по вул. Академіка Писаржевського, 8 у Голосіївському районі Києва, забудовником якого є обслуговуючий кооператив (ОК) «Єнісейська садиба-1». Про це свідчить ухвала Київського апеляційного адмінсуду від 15 червня.

Згідно з матеріалами справи, 17.11.2016 Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА через недостовірність даних скасував реєстрацію декларацій про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації багатоповерхових житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Академіка Писаржевського, 8.

У березні цього року посадовці департаменту після звернення прокуратури Києва та ГО «Стоп свавіллю» в результаті позапланової перевірки встановили, що на вул. Писаржевського, 8 забудовник продовжує будівництво, виконуючи роботи з порушеннями, без відповідної документації. Чиновники видали припис про зупинення робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зупинили їх виконання та зобов’язали у місячний термін усунути порушення. Крім того, вони наклали штраф на забудовника за правопорушення у містобудівній діяльності.

«Єнісейська садиба-1» звернулася до Окружного адмінсуду Києва з проханням скасувати усі рішення Департаменту. Суд клопотання задовольнив. Він вирішив, що оскаржувані рішення блокують господарську діяльність кооперативу та завдають збитки, що свідчить про небезпеку заподіяння шкоди правам та інтересам ОК.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва та гаражний будівельн6ий кооператив «Либідь-2», який знаходиться поруч з новобудовами, звернулися до апеляційного суду, вважаючи, що будівництво на вул. Академіка Писаржевського, 8 є самочинним, оскільки ведеться на ділянці, яка була відведена з іншим цільовим призначенням.

Апеляційний суд звернув увагу, що оскаржуване рішення департаменту від 17.11.2016 про анулювання дозвільної будівельної документації було прийняте на підставі листа Департаменту земельних ресурсів КМДА, в якому йшлося, що міськрада 14.07.2016 передала «Строй Альянс Груп» ділянку площею 1,26 га (кадастровий номер 8000000000:82:415:0093) в оренду на 15 років для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд з озелененням території загального користування на вул. Писаржевського, 8, а договір оренди було укладено 12.10.2016.

Суд також вказав, що «згідно копії договору оренди земельної ділянки від 21.08.2015, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Строй Альянс Груп», на підставі рішення Київської міської ради від 14.07.2016 №715/715 передано в оренду земельну ділянку, визначену цим договором».

За оцінкою «Наших грошей», суд суперечить сам собі. Спочатку він зазначає, що після рішення міськради від 14.07.2016, було укладено договір оренди 12.10.2016, а потім вказує на договір оренди земельної ділянки від 21.08.2015, тобто укладений заднім числом.

Згідно з рішенням іншого суду – Господарського м. Києва, яке було підтримане апеляцією, передача міськрадою 14.07.2016 в оренду «Строй Альянс Груп» 1,26 га землі на вул. Писаржевського, 8 недійсна і скасована.

За даними матеріалів цієї справи, у квітні 2015 року «Строй Альянс Груп» купило автозаправку і фірмі перейшло право користування ділянкою під АЗС площею 0,07 га. 24.07.2015 підприємство звернулося до міськради з клопотанням про надання дозволу на розроблення земельної документації щодо ділянки орієнтовною площею 1,31 га. Рада не прийняла рішення, і не надала вмотивованої відмови. Після чого 28.08.2015 «Строй Альянс Груп» проінформував міськраду про замовлення проекту землеустрою щодо відведення землі. Згідно з матеріали справи, 21.08.2015 міськрада не укладала зі «Строй Альянс Груп» договір оренди, угода була укладена 12.10.2016, що підтверджується також даними Кадастрової карти.

Втім, Київський апеляційний адмінсуд зазначив, що в декларації про початок виконання будівельних робіт та деклараціях про готовність до експлуатації житлового комплексу вказані достовірні відомості стосовно договору оренди №1034 від 21.08.2015, укладеного Київрадою та «Строй Альянс Груп». Відповідно, департамент КМДА прийняв рішення безпідставно, тому скарга залишена без задоволення.

Головуючим суддею був В. В. Кузьменко, судді – Я. М. Василенко та А. Г. Степанюк. 4 липня Вищий адміністративний суд України відкрив касаційне провадження.

Засновниками ОК «Єнісейська садиба-1» є члени кооперативу, керівник – помічник нардепа від БПП Юлія Мамчура Михайло Булигін, який раніше був співвласником «Єнісейської садиби-1». Він також є керівником низки підприємств та кооперативів, зокрема ОК «Печерська садиба», ОК «Єнісейська садиба-2». Булигін є власником і ТОВ «Строй Альянс Груп», директор фірми Павло Пугач.

Нардеп Мамчур у своїй декларації вказав, що у грудні 2016 року він отримав право власності на однокімнатну квартиру у багатоповерхівці на вул. Академіка Писаржевського, 8, збудовану ОК «Єнісейська садиба-1».

Під час останніх виборів до Київської міської ради забудову ОК «Єнісейська садиба-1» підтримував на той час голова земельної комісії, а тепер секретар міської ради Володимир Прокопів.

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