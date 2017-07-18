В АМКУ відбили антиросійську вимогу, якою облавтодори хотіли зарезервувати 74 мільйони на вантажівки Жеваго

Адмінколегія АМКУ зобов’язала низку облавтодорів прибрати дискримінаційні обмеження на користь КрАЗу з тендерної документації на постачання дорожніх машин з солерозкидальним обладнанням. Про це 17 липня повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Облавтодори зі структури ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в семи областях (Херсонська, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Чернігівська, Львівська) призначили на початок серпня торги на загальну суму 74,07 млн грн.

Усі облавтодори вирішили придбати комбіновані дорожні машини з солерозкидальним обладнанням точного дозування та поворотним відвалом з однаковою очікуваною вартістю 4,36 млн грн. за штуку.

В усіх облавтодорів однакові вимоги, якими забороняють участь у торгах компаній з Росії та постачання російських товарів – як і самих машин, так і використання двигунів з Росії у автомобілях неросійської збірки:

Предметом договору є Товар Постачальника, який не виготовляється країнами-агресорами, а також предметом Договору не може бути Товар, який не пройшов належний митний контроль згідно чинного законодавства України.

Виробник двигуна: не допускається виготовлення країнами-агресорами.

Вітчизняні та іноземні учасники не країни-агресора всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Також облавтодори встановили низку вимог до конструкції автомобілів, яким на думку одного з потенційних учасників торгів задовольняють лише автомобілі КрАЗ, які виготовляє підприємство Костянтина Жеваго. У тому числі замовники вимагають, що суцільнометалева трьохмісна кабіна була розташована за двигуном.

ПП «Торговий дім «МАЗ» оскаржило в АМКУ частину цих вимог, вважаючи їх дискримінаційними.

Посилання замовників на те, що закапотне розташування кабіни притаманне кільком світовим виробникам було відкинуте через те, що вказані облавтодорівцями моделі (наприклад, китайський FAW Jiefang) мають меншу вантажопідйомність, ніж 16 тонн, встановлені самими замовниками.

Скаржник представляє в Україні продукцію білоруського виробника МАЗ, тому вона не підпадає під визначення товару та учасника з «країни-агресора». Однак білоруські виробники встановлюють на МАЗах російські двигуни з Ярославського моторного заводу Олега Дерипаски. І саме цю єдину комплектуючу дорожньої машини українські облавтодори заборонили для поставки. При цьому під заборону не попали ні гайки з болтами, ні фарби та шини, які також можуть мати російське походження.

Облавтодори для обґрунтування своєї позиції послались на те, що Росія як країна агресор може ввести санкції проти України на заборону постачання двигунів та запчастин до них. І тоді українські замовники стикнуться з браком запчастин до вже поставлених російських двигунів у складі снігоприбиральної та солерозкидальної техніки.

В АМКУ не погодились з такою позицією, відмітивши вибірковий підхід до антиросійської заборони лише двигунів, та те, що російські двигуни нині не підпадають під санкції, визначені рішенням Ради нацбезпеки і оборони України. І зобов’язали облавтодорівців прибрати заборону щодо походження двигунів.

Нагадаємо, у червні АМКУ прийняло рішення на користь «Укрзалізниці» по скарзі ТОВ «Нако електрик» на дискримінаційні умови тендеру очікуваною вартістю 450,24 млн грн. Там замовник обмежив участь у тендері для фірм, які не мали досвіду постачання в останні три роки. У тендерному комітеті «Центру забезпечення виробництва» послались на листа від СБУ, у якому спецслужба вказувала, що під звичайні вимоги тендеру підпадає російська продукція. А вона може бути заборонена у майбутньому, а тому поставки можуть бути зірвані.

У тому випадку АМУК стало на бік замовника, оскільки залізниця не встановила обмежень щодо походження самого товару, а підібрала критерій щодо досвіду поставки таким чином, щоб потенційні учасники мали досвід поставок вже після нападу Росії на Україну.

Повний текст рішень АМКУ буде опублікований пізніше.

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