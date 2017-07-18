У Слов’янську комунальники приховують чому відмовилися від дешевшого на 16% трактора

КП «Наружное освещение» (Слов’янськ, Донецька обл.) 5 липня за результатами тендеру уклало угоду з ПП «Протон» про купівлю трактора вартістю 690 тис грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За умовами угоди, «Протон» поставить трактор марки «Беларус-892» без експлуатації, випущений не раніше 2016 року. Потужність трактора – від 89 до 95 к.с., робочий об’єм – 4,75 л.

Тендерна документацією вимагалося також в комплекті поставити снігоочисний відвал та дорожню щітку.

Єдиним конкурентом «Протону» на тендері було ТОВ «Техноторг», пропозиція якого була на 16% дешевшою і склала 592 тис грн. Але ця пропозиція в підсумку була відхилена.

Підставою для цього стало те, що «Техноторг» упродовж п’яти днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір не надали комунальникам документи про відсутність судимості, про відсутність податкової заборгованості і довідку про не чинення корупційних правопорушень. Хоча за даними «Прозорро», фірма завантажила ці документи через 2 дні після проведення аукціону. При цьому, КП «Наружное освещение» не публікувало повідомлення про намір укласти із угоду «Техноторг».

Представник конкурсної комісії Олена Галаган, яка вказана контактною особою цього тендеру, відмовилася роз’яснити «Нашим грошам» причини відхилення дешевшої пропозиції. Адже, згідно ч.3 ст. 12 Закону «Про публічні закупівлі» всі документи подаються через електронну систему в електронному вигляді.

У квітні 2017 року «Наружное освещение» проводило такий самий тендер на придбання трактору. Тоді єдиним учасником закупівлі було ТОВ «Техноторг», тому відкриті торги було відмінено.

Паралельно з тим, в квітні комунальники проводили допороговий тендер на придбання тракторного причепу. Єдиним учасником стало ПП «Протон» із пропозицією в 148 тис грн, з яким 28 квітня було укладено договір.

ПП «Протон» зареєстровано в Києві в квартирі керівника та співзасновника фірми Андрія Бархоленка. Іншим співзасновником є киянин Роман Мейта.

ТОВ «Техноторг» зареєстроване в Миколаєві, його власниками є Ігор Калюжний та Євген Березовський. За даними ЗМІ, фірма є давнім поставщиком в Україну білоруської техніки, в тому числі виробництва «Мінського тракторного заводу».

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