Суд дозволив дружині працівника сервісного центру МВС полювати на 20 тисячах га на Києвщині

Суд відмовив у позові прокуратури про визнання недійсним рішення Київської облради про закріплення 19,79 тис га мисливських угідь за ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Дружба» та договору про умови ведення мисливського господарства. Про це свідчить ухвала Господарського суду м. Києва від 6 липня.

У 2013 році облрада надала мисливсько-рибальському клубу у користування мисливські угіддя площею 19,79 тис га у Поліському районі Київської області для ведення мисливського господарства на 49 років. В подальшому Київське обласне та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства та «Дружба» уклали договір про умови ведення мисливського господарства.

Броварська місцева прокуратура Київської області вважає, що рішення були прийняті незаконно.

Втім суд відмовив у задоволенні позиву, оскільки прокуратура не довела, що під час надання «Дружбі» у користування мисливських угідь не було отримано погодження власників або землекористувачів, території яких можуть бути використані для ведення мисливського господарства, а власники або землекористувачі мають претензії до мисливсько-рибальського клубу.

Крім того, прокуратура не надала доказів, що частина земель, які були виділені мисливському господарству, були розпайовані між певними особами, а землі населених пунктів сільських рад Поліського району (Максимовицької, Млачівської, Стещинської, Радинської, Мар’янівської, Орджонікідзенської) є мисливськими, і взагалі, використовуються «Дружбою».

Ця справа у суді розглядається повторно. У жовтні минулого року Госпсуд м. Києва визнав рішення Київської облради щодо мисливських угідь недійсним, його підтримала апеляція, а Вищий господарський суд України скасував рішення і передав справу на новий розгляд.

ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Дружба» створене у 2013 році. Його власниками є Світлана Лісова, яка також керує підприємством, та Таїса Науменко. Остання є дружиною провідного спеціаліста сервісного центру МВС Володимира Науменка.

В своїй декларації Володимир Науменко вказав, що має квартиру площею 70 кв м у Києві, та 0,06 га землі у Києво-Святошинському районі, а дружина Таїса Науменко має квартиру у Вінниці площею 43 кв м та три земельні ділянки у у Києво-Святошинському районі загальною площею 0,69 га. Володимир Науменко має автомобіль Toyota Camry 2011 року випуску, а Таїса Науменко Mazda 6 2009 р.в. та Daewoo Lanos 2003 р.в.

Єдине джерело доходу сім’ї вказана заробітна плата Володимира Науменка, яка за рік склала 142 тис грн. Причому провідний спеціаліст не зазначив, що його дружина є співвласницею ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Дружба» і має 50% у статутному капіталі у розмірі 500 грн.

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