«Селидіввугілля» знову з скупилося з суттєвою переплатою, тепер на відбійних молотках

Державне підприємство «Селидіввугілля»» (Донецька обл.) 11 липня уклало угоду з ТОВ «Енергоопт» щодо постачання відбійних молотків на суму 193 тис грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Угода укладена без проведення торгів по так званим «допороговим» закупівлям.

Будуть закуплені відбійні молотки марки 2Б та 2К, а також бойки до них. Товар потрібно поставити замовнику протягом п’яти днів з моменту отримання відповідної заявки.

З угоди не відомо відбійні молотки виробництва якої країни закупило державне підприємство. Відомо лише, що ціна за одну одиницю склало 5800 грн.

З відкритих оголошень відомо, що в Україні вказані марки впневматичних молотків продаються двох видів – російського виробництва і китайського, з подальшим збиранням в Україні. У публічних оголошеннях МО-2Б можна знайти за ціною від 2300-2540 грн./шт до 3530 грн.шт виробництва Тюменського ЕМЗ. Натомість, на початку року інше ДП -«Красноарміськвугілля», закупило відбійні молотки МО-2Б по 4500 грн./шт.

Іншу марку молотка – 2К, на українському ринк уможна купити навіть дешевше. Так, фірми пропонують такий інструмент від 1650 грн.шт.

ТОВ «Енергоопт» було зареєстроване в Черкасах минулого року Романом Андрєєвим, який прописаний в м. Хрустальне (колишній Красний Луч) Луганської області. Нині це окупована територія. На початку місяця «Селидіввугілля» закупив у ремкомплект до насоса 1В-20 за 89 тис грн. За даними «Прозорро», крім цих двох угод «Енергоопт» отримував тільки замовлення від ДП «Мирноградвугілля» (Донецька обл.), яке скупилося минулого місяця у фірми по без тендерній процедурі на 587 тис грн.

Андрєєв також є засновником та керівником ТОВ «Фактор бай-селл».

Нагадаємо, в загальному обсязі закупівель «Селидіввугілля» укладання угод за допороговою процедурою становить високу частку. При цьому регулярними є випадки закупівлі товару чи робіт по завищеним цінам.

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