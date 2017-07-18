Після скандалу з дороговизною стентування «приватники» з інституту Тодурова ще більше підняли ціну операції

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Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради 9 червня уклало угоду з ТОВ «Альфа медика» вартістю 7,20 млн грн. на проведення коронароангіографії і стентування судин серця у хворих на гострий коронарний синдром, які проживають на території Луганської області. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Торги проведено за переговорною процедурою, оскільки двоє відкритих торгів раніше було відмінено через відсутність мінімум  двох учасників. Відтак угоду укладено з «Альфа медикою», яка і раніше мала підряд на лікування хворих сердечників у Луганській області.

При цьому нинішня ціна стентування 55 635 грн. (без ПДВ) за устаткування для однієї операції – є рекордною.

Те саме Сєвєродонецьке Управління охорони здоров’я у грудні замовляло тій самій «Альфа медиці» послуги стентування по 49 849 грн. за одну процедуру з урахуванням 20% ПДВ. При цьому у МОЗ тоді відмічали, що ціна процедури від «Альфа медики» є втричі вищою від вартості процедур у інших лікарнях України в 2015 році.

Півроку тому стент-система у складі комплекту коштувала 5 140 грн. А у червні – вже 18 500 грн.

Також у грудні «Альфа медика» набагато менше брала у якості свого прибутку (надбавки) – 20%, а зараз – вже 30%.

У інших замовників «Альфа медика» також бере менше за своє устаткування та послуги. Третя міська лікарня  Кременчука у березні замовила фірмі послуги стентування по 16 888 грн. за одну процедуру, при цьому стент-система коштувала 4 254 грн., а надбавка – 20%.

Сумський обласний кардіологічний диспансер також у березні замовив «Альфа медиці» стентування по 30 235 грн. з надбавкою 20% і стент-системою за 5 500 грн.

ТОВ «Альфа медика» зареєстровано у Києві по вул. Братиславська, 5-А – це приміщення держустанови «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України», яку очолює Борис Тодуров.

«Альфа медика» зареєстрована на Ігоря Герасимчука, також відомого як керівник ПАТ «Вітаміни». Акціонером «Вітамінів» є болгарська фірма «Софарма», кінцевим бенефіціаром вказаний болгарин Донев Огнян Іванов.

Нагадаємо, у грудні 2016 року ЗМІ повідомляли про відкриття філії Інституту серця на базі Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні. При цьому у МОЗ тоді відмічали, що гроші з держбюджету за операції отримує саме «Альфа медика».

Борис Тодуров у інтерв’ю з цього приводу заявляв, що «Альфа медика» – це приватна клініка, але кому вона належить – Тодуров не коментував.

Щодо Сєвєродонецької лікарні він заявив, що там була відкрита не філія Інституту серця:

«Один из инвесторов инвестировал туда какие-то деньги и поставил там ангеограф… Попросили нас, чтобы мы подготовили туда кадры, и парень, беженец из Донецка, доктор, стажировался у нас. Мы его подготовили, и сейчас он там, в этом ангиографическом отделении, работает. Меня пригласили на открытие, поскольку, естественно, мы готовили туда двух хирургов и сестер, и они меня хорошо знают. Я приехал, перерезал ленточку вместе с губернатором».

Також Тодуров розповідав про коштовність різних матеріалів для операції.

«Одна иголочка, чтобы уколоть артерию, стоит 10 долларов. Интродьюсер, который ставится после нее, стоит 850 гривен, набор для коронарографии, чтобы сделать диагностическую процедуру, стоит 2000 гривен. Контраст, который вводится в эти катетеры, стоит тоже 2000 гривен. А потом только доходит очередь до баллона, которым нужно сделать предилатацию, который стоит 5 000 гривен, и только после этого можно поставить стент. Так вот, стент может стоить 17 000 гривен. Но операция не может стоить по цене стента», – розповідав Тодуров РИА «Новости».

Однак наведені Тодуровим в інтерв’ю ціни не відповідали навіть прайсу самої «Альфа медики» для луганських хворих (див. кошториси вище).

Балонний катетер для предилатації у грудні оплачували по 3 300 грн., а у червні ціну скинули до 2 150 грн., що у два з половиною рази дешевше від заяви Тодурова. Контрастну речовину для однієї процедури спочатку замовляли на 748,  а у червні – на 1 067 грн. Це теж вдвічі дешевше від слів Тодурова.

Нагадаємо, Інститут серця також закуповує лікарські препарати по одним з найвищих в Україні цін. А сам Борис Тодуров є публічним опонентом нової системи закупівель, яку впроваджує Міністерство охорони здоров’я.

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