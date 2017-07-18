Після розлучення чоловік судді розжився будинком у Вишгороді та квартирою в столиці за 7 мільйонів

Колишній чоловік судді Київського апеляційного господарського суду Алли Тищенко, яка балотується посаду судді Верховного суду , за останній рік став власником елітної нерухомості.

Про це повідомляє «ProSud».

Офіційно суддя проживає в столичній квартирі площею 55 кв м. Це власність Василя Тищенка, з яким вона офіційно розлучилася. Заробивши з 2012 по 2016 рік лише 66 тис.грн, колишній чоловік судді зміг купити чимало нерухомості. Зокрема, у 2016 році Василь Тищенко придбав будинок та землю в Вишгороді Київської області.

Будинок вчетверо більше від офіційно задекларованої площі в 45 кв м. У дворі будинку стоїти авто тієї ж марки та кольору, як і у його колишньої дружини.

Іще одним надбанням у 2016 році для екс-чоловіка судді стала квартира площею 119 кв м і паркомісце в елітному ЖК «Покровський посад» у Києві. Вартість квартир такої площі сьогодні становить понад 7 млн грн. Перед цим, у 2013 році Василь Тищенко й син Алли Тищенко Андрій стали власниками квартири площею 163 кв.м по вул. Дмитрівська в Києві. Вартість такого житла сьогодні становить від 6 млн грн.

Також у власності колишнього чоловіка судді значиться й автомобіль Lexus ES 250 2012 р.в., який той купив у 2015 році. Такий автомобіль на сьогодні коштує близько $42 тис.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації, Нерухомість, Суди