НОВИНИ

18.07.2017

«Селидіввугілля» знову з скупилося з суттєвою переплатою, тепер на відбійних молотках

У Слов’янську комунальники приховують чому відмовилися від дешевшого на 16% трактора

Суд дозволив дружині працівника сервісного центру МВС полювати на 20 тисячах га на Києвщині

Екс-очільник АМПУ після порушення справи про розтрату 3 мільйонів оформив на тестя нерухомості на 7 мільйонів

В АМКУ відбили антиросійську вимогу, якою облавтодори хотіли зарезервувати 74 мільйони на вантажівки Жеваго

Після скандалу з дороговизною стентування «приватники» з інституту Тодурова ще більше підняли ціну операції

«Електроважмаш» замовив перелицьованій лондонській «прокладці» сталі ще на 84 мільйони

Після розлучення чоловік судді розжився будинком у Вишгороді та квартирою в столиці за 7 мільйонів

17.07.2017

Фірми, пов’язані з портовиком Амеліним, фігурують у кримінальних провадженнях по цукру та експорту деревини

Чверть мільярда Держрезерву взяла «прокладка» Адамовського, яка продавала оливи лише «своїм»

Фірми з російськими зв’язками поділили 83 мільйони «Укргазвидобування» на буріння

«Укргідроенерго» придбало три автомобілі Skoda Superb по мільйону за штуку

За хабар у три тисячі гривень «даішник» отримав 8 років в’язниці

Держава позичила «Енергоринку» ще 1,4 мільярди під 18% на оплату енергії авансом деяким виробникам

Матіос не зміг скасувати рішення Київради про надання Бурякам 24 гектарів у Конча-Заспі, розпиляних з Хомутинніком та Калєтнік

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Після розлучення чоловік судді розжився будинком у Вишгороді та квартирою в столиці за 7 мільйонів

18 Липня 2017

Колишній чоловік судді  Київського апеляційного господарського суду Алли Тищенко, яка балотується посаду судді Верховного суду , за останній рік став власником елітної нерухомості.

Про це повідомляє «ProSud».

Офіційно суддя проживає в столичній квартирі площею 55 кв м. Це власність Василя Тищенка, з яким вона офіційно розлучилася.  Заробивши з 2012 по 2016 рік лише 66 тис.грн, колишній чоловік судді зміг купити чимало нерухомості. Зокрема, у 2016 році Василь Тищенко придбав будинок та землю в Вишгороді Київської області.

Будинок Тищенка в Вишгороді

Будинок вчетверо більше від офіційно задекларованої площі в 45 кв м. У дворі будинку стоїти авто тієї ж марки та кольору, як і у його колишньої дружини.

Іще одним надбанням у 2016 році для екс-чоловіка судді стала квартира площею 119 кв м і паркомісце в елітному ЖК «Покровський посад» у Києві. Вартість квартир такої площі сьогодні становить понад 7 млн грн. Перед цим, у  2013 році Василь Тищенко й син Алли Тищенко  Андрій стали власниками квартири площею 163 кв.м по вул. Дмитрівська в Києві. Вартість  такого житла сьогодні становить від 6 млн грн.

Також у власності колишнього чоловіка судді значиться й автомобіль Lexus ES 250 2012 р.в., який той купив у 2015 році. Такий автомобіль на сьогодні коштує близько  $42 тис.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

«Газова справа»: один з обвинувачених затягує процес, «гублячи» своїх адвокатів
11 Липня 2017

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.07.2017

Донецьк «Селидіввугілля» знову з скупилося з суттєвою переплатою, тепер на відбійних молотках

Донецьк У Слов’янську комунальники приховують чому відмовилися від дешевшого на 16% трактора

Київщина Суд дозволив дружині працівника сервісного центру МВС полювати на 20 тисячах га на Києвщині

Луганськ Після скандалу з дороговизною стентування «приватники» з інституту Тодурова ще більше підняли ціну операції

Харків «Електроважмаш» замовив перелицьованій лондонській «прокладці» сталі ще на 84 мільйони

Київщина Після розлучення чоловік судді розжився будинком у Вишгороді та квартирою в столиці за 7 мільйонів

17.07.2017

Черкаси За хабар у три тисячі гривень «даішник» отримав 8 років в’язниці

Київ Матіос не зміг скасувати рішення Київради про надання Бурякам 24 гектарів у Конча-Заспі, розпиляних з Хомутинніком та Калєтнік

16.07.2017

Запоріжжя Запорізька міськрада роздала 63 мільйони на шкільні спортмайданчики

Луганськ Інтернат в прифронтовій Попасній уклав з новачком угоди на ремонт пральні на 4 мільйони

Київ Школу у Вишневому зведуть за 56 мільйонів – дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

Запоріжжя Юристи на підставі журналістського розслідування змусили комунальників знизити ціну бензину

15.07.2017

Полтава Заммера Полтави витратила на квартиру та авто на півмільйона більше від накопиченого

14.07.2017

Луганськ У Гарбуза замовили візажистці документацію для переведення вулиць в Сватове на LED

Донецьк Мерія Покровська без тендерів замовила міні-котелень на 12 мільйонів, приховавши кошториси

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ