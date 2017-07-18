«Електроважмаш» замовив перелицьованій лондонській «прокладці» сталі ще на 84 мільйони

ДП «Завод «Електроважмаш» 11 липня уклало дві угоди з компанією «Industrial Fields Limited» (Велика Британія) про поставку сталі на 194,36 млн руб., або 83,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 6 червня 2018 року поставлять 4 130 т плит, листів, стрічок і фольги з електротехнічної сірчистої сталі марки 2212 у середньому по 20 236 грн./т.

За даними британського реєстру, «Industrial Fields Limited» до 21 грудня 2015 р. називалася «ATG Overseas Ltd».

Ця компанія, зареєстрована в Лондоні у 2005 р. на домініканський офшор «West-East Plc», відома як постачальник «Електроважмашу» принаймні з 2011 р.

Вона змінила назву після виходу розслідування програми «Схеми» про контракти заводу.

У 2005-2006 рр.. фірмою керував москвич Андрій Соболєв. До лютого 2013 р. директором значилась москвичка Ольга Курлаєва, а потім – Edward Petre-Mears.

За даними британської газети «The Guardian», Едвард Петре-Мірс та його партнер Сара Петре-Мірс представляють одну з найбільших у світі імперій офшорних компаній, де вони діють від імені анонімних клієнтів. Вони відомі як директори понад 2000 компаній. Як повідомив пресі директор британського реєстраційного агентства, Петре-Мірс мають подвійне громадянство островів Сент-Кіттс і Невіс. Журналісти з’ясували, що одним із клієнтів Петре-Мірс є російський мільярдер Володимир Антонов.

Нарешті, у грудні 2015 р. директором став Тоні Петров Алексієв (Toni Petrov Aleksiev) із Болгарії 1966 р. нар. Він очолював московське представництво АО «Динамо» АО Болгарія, якого наразі немає в російському реєстрі юросіб. Однак за його адресою досі прописане ТОВ «Динамо Групп» Ольги Алексієвої.

Із квітня 2016 р. власником більше 75% «Industrial Fields Limited» значиться росіянка Жанна Колеснікова 1967 р. нар. із Казахстану.

Уже під новою назвою компанія отримала підрядів заводу на 463,39 млн руб.

Нагадаємо, у 2015 р. тодішній міністр економрозвитку Айварас Абромавічус домігся звільнення Володимира Глушакова з посади директора «Електроважмашу». Тоді стало відомо, що експортні потоки державного заводу були заведені на британські фірми «Pitfield Traders» і «ATG Overseas», а ті за більшою ціною перепродували продукцію «Електроважмашу» російській фірмі «Елмаш-ЛТО» для подальшої реалізації у Росії. Нині в.о. директора «Електроважмашу» є Дмитро Костюк, який був замдиректора заводу при Глушакову. Однак кадрова ротація не змінила експортної схеми. За даними джерела «Наших грошей» на митниці, продукція «Електроважмашу» продовжувала йти через британські фірми на адресу «Елмаш-ЛТО».

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