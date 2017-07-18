Екс-очільник АМПУ після порушення справи про розтрату 3 мільйонів оформив на тестя нерухомості на 7 мільйонів

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Андрій Амелін, який керував ДП «Адміністрація морських портів України» з квітня 2014 по січень 2017 року, продав тестеві Олегу Курсону низку нерухомого майна за 7,31 млн грн. У тому числі землю під розкішним маєтком у смт. Таїрове на Одещині. Про це свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Загалом у 2016 році Амелін та його дружина Катерина продали рухомого та нерухомого майна на 7,53 млн грн.:

  • квартиру на 149 кв м,
  • два машиномісця
  • 1/2 частки нежитлових приміщень площею 312 кв м в Одесі,
  • 0,25 га землі на вулиці Бризовій в смт. Таїрове, де розташований маєток, інформація щодо права власності на який у реєстрі нерухомості відсутня.

Всі договори купівлі-продажу нерухомості укладені 2-3 серпня 2016 року. За кілька днів до цього, 29 липня, Андрію Амеліну повідомили про підозру щодо розтрати понад 3 млн грн ДП «АМПУ» на закупівлі палива, а 1 серпня справу зареєстрували в суді. Амеліна затримали, однак він вийшов на свободу під заставу 1,4 млн грн.

Нині справа Амеліна ще не потрапила до суду. У квітні 2017 року суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко ухвалив повернути прокурору ГПУ обвинувальний акт для усунення виявлених у ньому недоліків. 27 червня апеляція підтвердила це рішення.

7,31 млн. грн. Амеліну та його дружині заплатив тесть Олег Курсон. Чоловік зареєстрований як ФОП із квітня 2014 року. Згідно з даними Єдиного реєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності Курсона є надання в оренду й експлуатацію власної чи орендованої нерухомості. Втім, зазначений у картці контактний номер 0503107732 не є часто згадуваним в мережі. У 2012 на початку 2013 за цим номером Курсон здавав в оренду лише одну квартиру на вулиці Січових стрільців, 84 у Шевченківському районі Києва. У цій квартирі раніше була прописана його донька Катерина Амеліна.

Два об’єкти рухомого майна за 226 тис. грн Андрій Амелін продав менеджеру ТОВ «Продовольча компанія АМ» Андріану Тодорчуку. Йдеться, ймовірно, про автомобілі Mercedes-benz S 320 1998 р.в. та Mercedes-benz S 550 2008 р.в., право власності на які Тодорчук зареєстрував у серпні та листопаді 2016 року. «Продовольча компанія АМ» належить братові Андрія Амеліна – Володимиру.

Згідно з е-декларацією Амеліна за 2016 рік, разом з сім’єю він безкоштовно проживає в одеському маєтку на 529 квадратів старшого брата Володимира Амеліна. На дружину Катерину Амеліну зареєстрована київська нерухомість – садовий будинок на 159 кв м з ділянкою площею 0,05 га, квартира на 45 кв м та два гаражі загальною площею 40 кв м.

Сам Амелін володіє частками успадкованих земельних ділянок загальною площею 0,13 га та дачі в Протопопівці на Одещині площею 310 кв м. Співвласниками цього майна виступають брати Олексій та Володимир, а також матір Галина Амеліна.

За підсумком 2016 року Амелін отримав 404 тис. грн заробітної плати, 67 тис. грн доходу від надання в оренду майна. Понад 244 тис. грн набігло у вигляді процентів. Дружина Катерина задекларувала 27,6 тис. грн зарплатні, будучи керівником ТОВ «Компанія Пріс» Володимира Амеліна (2,3 тис. грн/міс). На двох з дружиною екс-очільник АМПУ задекларував 7,9 млн грн готівки.

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, розвиває акваторії портів та об’єктів портової інфраструктури.

Попередником Андрія Амеліна в ДП був екс-депутат Одеської міськради від Партії регіонів Юрій Васьков, наступником – Райвіс Вецкаганс.

До призначення в АМПУ Амелін очолював ТОВ «Миколаївський цукровий завод» (нині його діяльність припинено), чиїми засновниками були івано-франківець Олег Шастко і киянка Ірина Іванчук – дружина нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука, який є одним з найвпливовіших друзів екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Правління Амеліна відзначилось ростом тарифів на днопоглиблення у порівнянні з часами Януковича.

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