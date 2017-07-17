За хабар у три тисячі гривень «даішник» отримав 8 років в’язниці

Соснівський районний суд Черкас засудив інспектора патрульної поліції до 8 років позбавлення волі з конфіскацією за одержання хабара у три тисячі гривень. Про це йдеться у вироку суду від 14 червня, який оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2016-го поліцейський, виконуючи обов’язки старшого інспектора сектору безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у м. Черкаси, вимагав та отримав від приватного підприємця 3 тис грн хабара за погодження будівництва паркувального майданчика по вул. В. Чорновола, 122/41. Посадовця було затримано «на гарячому».

У судовому засіданні інспектор поліції свою вину не визнав. Він заявив, що на місці будівництва було виявлено порушення норм законодавства, однак документально вони не були зафіксовані, а він роз’яснив їх усно. Поліцейський також стверджував, що підприємець запропонував йому неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання, однак він відмовився.

Проте суд вирішив, що його вина підтверджується матеріалами кримінального провадження, показами свідків та повністю доведена.

Так, підприємець в суді заявив, що на його запитання щодо можливих варіантів погодження будівництва інспектор поліції вказав на необхідність передачі йому 3 тис. грн хабара, і тоді все вирішиться позитивно. За словами підприємця, 15 листопада 2016 він передав поліцейському вказану суму під час зустрічі, яка відбувалась у його автомобілі біля вказаного паркувального майданчика.

Крім того, суд заслухав двох понятих, які були присутні при поміченні купюр. Вони підтвердили, що в їхній присутності біля магазину «Абсолют» по вул. В.Чорновола були виявлені 3 тис. грн та обвинувачений поліцейський. У ході огляду місця події було здійснено освічення лампою УФЛ грошей та рук обвинуваченого. Однак, з тексту вироку не зрозуміло, чи «світилися» руки затриманого полісмена. Зазначено лише, що після затримання ніяких заяв та зауважень щодо порядку проведення слідчої дії не надходило.

Суд також врахував, зокрема, як докази вини протокол прослуховування телефонної розмови між підприємцем та засудженим інспектором, протоколи вручення та вилучення у підприємця мічених коштів та спеціального технзасобу, на якому зафіксовано передачу хабара поліцейському.

В результаті суд визнав інспектора патрульної поліції винним у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди та засудив його до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки та з конфіскацією частини його особистого майна. Згідно з судовими матеріалами, інспектор патрульної поліції має на утриманні двох малолітніх дітей.

Вирок ще не набрав законної сили, подано апеляційну скаргу.

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