«Укргідроенерго» придбало три автомобілі Skoda Superb по мільйону за штуку

ПАТ «Укргідроенерго» 20 липня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-центр» для своїх філій легкові автомобілі на загальну суму 2,91 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить три автомобіля «Skoda Superb» у комплектації Style 1.8 TSI/180 л.с. DSG по 970 тис грн. Кожен автомобіль матиме пакет «погані дороги», підігрів сидінь, систему контролю утримання автомобіля на схилі, двозонний клімат-контроль, датчики паркування, датчик дожу, клімат-контроль, інформаційну навігаційну систему «Amundsen» з мапами Європи, Apple з’єднання.

У відкритих джерелах є інформація що акційні ціни «Skoda Superb» Style 1.8 TSI/180 л.с. DSG становлять 865 тис грн., ціна 2017 року – 943 тис грн., а у базовій комплектації вартість стартує від 729 тис грн.

Єдиним конкурентом «Автотрейдінг-центр» на відкритих торгах було ТОВ «Автоцентр-Україна плюс». Фірма запропонувала на 18 тис грн. більше від переможця – 2,93 млн. Саме такою була очікувана вартість.

Засновниками ТОВ «Автоцентр-Україна плюс» є Лідія Мартиновська, ТОВ «Панорама» Валерія Мартиновського, Лілії Алхімової, Ігоря Гендиса та ТОВ «Автоцентр-Україна» сім’ї Мартиновських.

Бенефіціаром «Автотрейдінг-центр» є Олег Боярин, який також є бенефіціаром «Єврокару».

У квітні цього «Автотрейдінг-центр» та «Автоцентр-Україна плюс» розіграли між собою тендер ДП «Укроборонпрому» щодо придбання п’яти автомобілів марки Skoda за 3,54 млн грн.

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