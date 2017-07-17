Матіос не зміг скасувати рішення Київради про надання Бурякам 24 гектарів у Конча-Заспі, розпиляних з Хомутинніком та Калєтнік

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Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу заступника Генпрокурора-Головного військового прокурора про скасування незаконної передачі в оренду Київрадою земельної ділянки на Столичному шосе (27-й км) у Києві ТОВ «Оста плюс», а також про заборону фірмі користуватися землею. Про це свідчить постанова суду від 5 липня.

У 2006 році  «Оста плюс» купила у «28 Управління начальника робіт» Міноборони 11 будівель та споруд військового містечка №247 площею 2090 кв м. на Столичному шосе, 27 км у Голосіївському районі міста Києва. В подальшому Міноборони відмовилось від користування земельною ділянкою площею 24 га військового містечка №247, на якій знаходилась придбана нерухомість.

У 2007 році Київрада погодила «Оста плюс» оренду землі площею 24,26 га, більша частина якої була покрита лісом, змінила її цільове призначення, зарахувавши до земель запасу житлової та громадської забудов. А також виключила лісові землі дачного лісництва КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», які входили до ділянки, із категорії земель лісового фонду та з переліку озеленених територій загального користування м. Києва. У 2008 році Київрада передала фірмі 24,26 га в оренду з цільовим призначенням – для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.

У кінці 2016 року ГПУ звернулася до Госпсуду м. Києва з вимогою скасувати рішення Київради від 2007 та 2008 років щодо передачі землі, та визнати відсутнім у «Оста плюс» права користуватися на Столичному шосе (27-й км) ділянкою з кадастровим номером 8000000000:90:398:0001, площа якої, за даними Кадастрової карти, становить 3,24 га, а також заборонити фірмі здійснювати будь які дії з землею. Суд відмовив прокуратурі у позивних вимогах через необґрунтованість доказів.

У лютому 2017 року Київський апеляційний госпсуд визнав, що Київрада передала землю «Оста плюс» з порушеннями законодавства, оскільки ділянка була орендована без погодження з Кабміном, і вона не могла використовуватись у господарських цілях, в тому числі для житлової забудови. Втім, незважаючи на визнання рішення міськради неправомірним, апеляція не задовольнила позов прокуратури через пропуск строку позовної давності.

Апеляційний суд встановив, що Кабмін та Міноборони знали про порушення їх прав у 2011 році. Тоді ГПУ в інтересах держави звернулася до Окружного адмінсуду м. Києва з позовом до Київради про визнання недійсною передачу ділянки «Оста-Плюс», щоправда позов був залишений без розгляду. І саме з 2011 р. почався перебіг позовної давності. Втім, позовні вимоги прокурор заявив лише у жовтні 2016 року, тобто після спливу трирічного строку. А доводи заступника Генпрокурора, у нього є повноваження звертатись до суду щодо поновлення строку позовної давності, на думку суду, спростовуються матеріалами справи. Вищий госпсуд підтримав рішення апеляції.

Наразі фірма «Оста плюс» записана на панамську компанію «Грандо файненс інк.». Під час купівлі нерухомості, засновниками фірми було оточення братів Сергія і Олександра Буряків. У 2007-2010 роках власником «Ости плюс» було ТОВ «Капітал Інвест ЛТД» Буряків. У 2013-2016 роках фірма була записана на дружину Олександра Буряка Марину.

Як повідомляли «Наші Гроші з Денисом Бігусом», в грудні 2010 р. Київрада дозволила  «Ості» розпаювати землю між приватними особами. У 2014 р. власники землі перепродали свої ділянки трьом фірмам з орбіти Буряків, нардепа Віталія Хомутинніка та екс-нардепа Оксани Калєтнік. В результаті у «Оста плюс» лишилося 3,24 га.

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