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Фірми, пов’язані з портовиком Амеліним, фігурують у кримінальних провадженнях по цукру та експорту деревини

17 Липня 2017

Фірми, пов’язані з екс-очільником ДП «Адміністрація морських портів України» Андрієм Амеліним, фігурують у двох кримінальних провадженнях. Про це «Нашим грошам» стало відомо із Єдиного реєстру судових рішень.

Так, 27 червня Приморський районний суд Одеси дозволив позапланову виїзну перевірку фінансово-господарської діяльності товариств з обмеженою відповідальністю «Гут» (зараз називається ТОВ «Дакарс-сервіс)» та «Гуттрейд». Перша фірма раніше належала екс-очільнику ДП «Адміністрація морських портів» Андрію Амеліну та його брату Володимиру, а друга й досі записана на їхнього третього брата Олексія Амеліна.

Слідство встановило, що із січня по травень 2016 «Гут» приховувала об’єми реалізованої продукції і так ухилилася від сплати податку на 1,97 млн. грн. Правоохоронці кажуть, що «Гут» продавав цукор на підконтрольні ФОПи, які в подальшому збували товар на ринках в Одесі та південному регіоні України, а в бухгалтерському та податковому обліку фірм декларували реалізацію на юридичні підприємства з ознаками фіктивності. Встановлено, що «Гут» відвантажує частину цукру на реальний сектор економіки за готівку, що також не відображається в податковій звітності.

Також правоохоронці зауважують, що при досліджені ланцюга постачання ТОВ «Гут» по податкових накладних у 2016 році підприємства-покупці купують товар, відмінний від того, що був в подальшому реалізований на адресу контрагентів-покупців, що ставить під сумнів реальність господарських операцій.

Ще в одну кримінальну історію потрапила ТОВ «Продовольча компанія АМ», співвласником якої є Володимир Амелін. Фірма начебто організувала спільно з високопосадовцями лісгоспів та морських портів незаконну схему з вивезення за межі митної території України необроблених лісоматеріалів. Це встановило управління захисту економіки в Одеській області.

Як кажуть правоохоронці, румунська фірма «T.T.D. Timber SRL» закупила у десятка українських лісгоспів 109 контейнерів соснових колод (пиловник необкорований з хвойних порід дерев) і на 100% їх оплатила.

У вересні 2016 одеська митниця отримала листа від управління СБУ в Одеській області щодо контролю експорту лісоматеріалів. СБУшники просили інформувати їх, якщо на митниці оформлюватимуть лісоматеріали. Після цього митники за участі представників Нацполіції й СБУ провели комісійні огляди товару та виявили, що маркування колод щодо виробника вантажу не відповідає зазначеному у митній декларації. Також правоохоронці встановили, що суб’єкти господарювання намагалися здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару і їх кількісних та якісних характеристик.

Соснові колоди досі знаходяться в контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін-Київ», яке через британську компанію «Юрол ю-кей лимитед» належить одеському бізнесмену Юрію Губанкову.

Андрій Амелін керував ДП «Адміністрація морських портів України» з квітня 2014 по січень 2017 року. 29 липня чиновнику повідомили про підозру щодо розтрати понад 3 млн грн ДП «АМПУ» на закупівлі палива.

Раніше Амелін очолював ТОВ «Миколаївський цукровий завод» (нині його діяльність припинено), чиїми засновниками були івано-франківець Олег Шастко і киянка Ірина Іванчук – дружина нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука, який є одним з найвпливовіших друзів екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

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