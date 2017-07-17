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Держава позичила «Енергоринку» ще 1,4 мільярди під 18% на оплату енергії авансом деяким виробникам

17 Липня 2017

ДП «Енергоринок» 11 липня за результатами тендеру уклав чотири угоди з державними банками про відкриття річних відновлювальних кредитних ліній на загальну суму 1,40 млрд грн. Сумарна вартість угод склала 250,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу закупівлю оголосили на всю суму 1,40 млрд., та потім на вимогу анонімної компанії розбили на лоти меншої вартості для збільшення конкуренції.

Переможці змагались лише між собою і жодного разу не знижували ціну на аукціонах.

У ПАТ «Державний ощадний банк України» взяли два кредити по 400 млн грн.

Обслуговування коштує 142,80 млн грн., або по 71,40 млн грн. за кожен, що відповідає річній ставці в розмірі 17,85%.

ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» видало два кредити по 300 млн грн.

На обслуговування піде 107,40 млн грн., або по 53,70 млн грн. за кожен, що відповідає 17,90% річних.

Гроші позичили для надання авансових платежів виробникам електричної енергії відповідно до постанов НКРЕКП.

Яким саме виробникам (теплової чи атомної генерації) – у тендерній документації не повідомляється. Також не вказано, про які саме постанови НКРЕКП йде мова.

Разом із тим, НКРЕКП регулярно приймає постанови про надання авансових платежів та перерахування коштів виробникам теплової електроенергії. У 20142015 роках йшла мова про те, щоб «Енергоринок» авансом платив гроші виробникам за ту е/е, за яку вони недоотримають гроші з неконтрольованої території Донбасу. Вони мають повертати авансові кошти після повної оплати виробленої ними е/е споживачами з неконтрольованої території.

Останнім часом у рішеннях НКРЕКП йдеться про «забезпечення надійності роботи об’єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період».

При цьому на прохання виробників «Центренерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» та «ДТЕК Східенерго» Рада Оптового ринку електричної енергії України відтерміновує їм повернення авансових грошей, які державний «Енергоринок» брав у кредит в банку.

Виконання нинішніх договорів забезпечено заставою майнових прав – прав вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» загальною заставною вартістю 1,00 млрд грн.

Нагадаємо, у червні «Енергоринок» уже позичив із тією ж метою в «Ощадбанку» 2,00 млрд грн.

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