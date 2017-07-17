Чверть мільярда Держрезерву взяла «прокладка» Адамовського, яка продавала оливи лише «своїм»

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Державне агентство резерву України 12 липня за результатами тендерів повідомило про намір укласти дві угоди з ТОВ «Газтрейд» про поставку моторних масел на загальну суму 232,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Хочуть замовити з поставкою до вересня на ДО «Комбінат «Планета» (Харківщина):

  • 3 300 т оливи М-6з/10В за ГОСТ 10541-78 по 31 850 грн./т,
  • 1 700 т оливи Азмол Гарант М-4042 ВТ за ТУ У 23.2-00152365-229:2006 по 74 950 грн./т.

Один з виробників ТОВ «Завод технічних масел «Аріан» гуртом продає перший тип трохи дешевше – по 31 тис грн./т.

У грудні 2016 року армія замовила іншій фірмі другий тип дещо дешевше – по 71 360-72 604 грн./т.

Гарантійний строк зберігання повинен становити п’ять років. Від дати виробництва до закладання у держрезерв має минути не більше двох місяців.

Переможець уперше виграв тендер саме щодо масел. На підтвердження досвіду він надав договір від 1 березня вартістю 707 тис грн. із покупцем ТОВ «Мета Оіл» Георгія Гнояного, власника ТОВ «Август Пром».

Сума майбутніх угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості в 232,77 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Ресурс-Ойл-А» Світлани Калюжної, Людмили Франк, Сергія, Юрія та Любові Цапенків і ТОВ «Міроіл» Юлії Павріанідіс. Ніхто не знижував ціни.

Натомість ТОВ «Торговий дім «Євразія» не допустили до торгів, бо його кваліфікаційні документи у форматі .pdf не відкрились, а технічний опис товару був порожній.

Дніпровський «Газтрейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. створений у листопаді 2016 р. під назвою «Рапторія». Він належав Вікторії Косинській – власниці ТОВ «Адамант Ін» з Миколою Демченком, яка раніше володіла ТОВ «Сафіра» і керувала ТОВ «Сокар Груп».

У січні «Газтрейд» переоформили на Дмитра Львова з Кам’янського, а в квітні він почав отримувати держпідряди, переважно в Міноборони на поставку палива виробництва «Август Пром» і ТОВ «Трейд Коммодіті», зареєстрованих за однією адресою.

Покровителем «Трейд Коммодіті» Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У 2013-2014 рр.. Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

Майно ПАТ «Азмол» нещодавно купила фірма «Ультра-ойл» за 101,5 млн грн. Нею володіє Олександра Сірош-Кусумова – колишня помічниця нардепа Олександр Пономарьов («Воля народу»), власника «Агрінолу». Бердянський державний завод коштував бізнесменам на третину менше від стартової ціни продажу.

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