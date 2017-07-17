8,0 мільярда минулого тижня

Угорсько-хорватське буріння для «Укргазвидобування», корпус Інституту Філатова в Одесі, паливо Адамовського для армії, кредити «Енергоринку» для Ахметова.

З 9 по 15 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,81 тисяч закупівель на загальну суму 7,97 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,09 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД 1. ПАТ «Укргазвидобування» 792,58 «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником 2. Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Національної Академії Медичних Наук України» 274,74 ТОВ «Юг-Укрстрой» Будівництво недобудованого лікувального корпусу на Французькому бульварі, 49/51 у Приморському районі м. Одеса” 3. Міністерство оборони України 184,51 ТОВ «Газтрейд» Паливо 4. Комунальна корпорація «Київавтодор» 168,97 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Капітальний ремонт бульв. Дружби Народів від вул. Старонаводницької до Либідської площі, в тому числі з’їзди з Печерського шляхопроводу 5. ДП «Енергоринок» 142,80 АТ «Ощадбанк» відкриття відновлюваної кредитної лінії 6. Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 133,72 КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» поточний ремонт доріг 7. Міністерство оборони України 132,28 ПАТ «Укргазвидобування» Паливо 8. ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» 94,70 GE Power Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, oddzial we Wroclawiu Капітальний ремонт статора зав. №17674 турбогенератора типу ТВВ-1000-2УЗ ВП «Хмельницька АЕС» із заміною стрижнів за технологією «GE Power Sp. z o.o» («Alstom»), інженерно-технічний супровід робіт персоналом «GE Power Sp.z.o.o» 9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 90,90 «ТОВ Шляхбуд-Лім» Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Долинського, Калуського, Рожнятівського районів та Болехівської міської ради Івано-Франківської області 10. Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 79,32 ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Рама бокова, балка надресорна

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