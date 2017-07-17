НОВИНИ

17.07.2017

Фірми з російськими зв’язками поділили 83 мільйони «Укргазвидобування» на буріння

«Укргідроенерго» придбало три автомобілі Skoda Superb по мільйону за штуку

За хабар у три тисячі гривень «даішник» отримав 8 років в’язниці

Держава позичила «Енергоринку» ще 1,4 мільярди під 18% на оплату енергії авансом деяким виробникам

Матіос не зміг скасувати рішення Київради про надання Бурякам 24 гектарів у Конча-Заспі, розпиляних з Хомутинніком та Калєтнік

«Енергоатом» проведе через литовців закупівлю російських запчастин на чверть мільярда

8,0 мільярда минулого тижня

16.07.2017

Запорізька міськрада роздала 63 мільйони на шкільні спортмайданчики

Інтернат в прифронтовій Попасній уклав з новачком угоди на ремонт пральні на 4 мільйони

«Укргазвидобування» поділило з «ОККО» 173 мільйони на свій бензин для армії

Школу у Вишневому зведуть за 56 мільйонів – дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

Юристи на підставі журналістського розслідування змусили комунальників знизити ціну бензину

15.07.2017

Заммера Полтави витратила на квартиру та авто на півмільйона більше від накопиченого

14.07.2017

Армія з незначною економією роздала 115 мільйонів на дещо дорожчі куртки, ніж торік

У Гарбуза замовили візажистці документацію для переведення вулиць в Сватове на LED

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Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
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8,0 мільярда минулого тижня

17 Липня 2017

Угорсько-хорватське буріння для «Укргазвидобування», корпус Інституту Філатова в Одесі, паливо Адамовського для армії, кредити «Енергоринку» для Ахметова.

З 9 по 15 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,81 тисяч закупівель на загальну суму 7,97 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,09 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди/ІД
1. ПАТ «Укргазвидобування» 792,58 «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником
2. Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Національної Академії Медичних Наук України» 274,74 ТОВ «Юг-Укрстрой» Будівництво недобудованого лікувального корпусу на Французькому бульварі, 49/51 у Приморському районі м. Одеса”
3. Міністерство оборони України 184,51 ТОВ «Газтрейд» Паливо
4. Комунальна корпорація «Київавтодор» 168,97 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Капітальний ремонт бульв. Дружби Народів від вул. Старонаводницької до Либідської площі, в тому числі з’їзди з Печерського шляхопроводу
5. ДП «Енергоринок» 142,80 АТ «Ощадбанк» відкриття відновлюваної кредитної лінії
6. Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 133,72 КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» поточний ремонт доріг
7. Міністерство оборони України 132,28 ПАТ «Укргазвидобування» Паливо
8. ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» 94,70 GE Power Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, oddzial we Wroclawiu Капітальний ремонт статора зав. №17674 турбогенератора типу ТВВ-1000-2УЗ ВП «Хмельницька АЕС» із заміною стрижнів за технологією «GE Power Sp. z o.o» («Alstom»), інженерно-технічний супровід робіт персоналом «GE Power Sp.z.o.o»
9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 90,90 «ТОВ Шляхбуд-Лім» Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Долинського, Калуського, Рожнятівського районів та Болехівської міської ради  Івано-Франківської області
10. Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 79,32 ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Рама бокова, балка надресорна

 

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