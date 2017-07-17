8,0 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
17 Липня 2017
Угорсько-хорватське буріння для «Укргазвидобування», корпус Інституту Філатова в Одесі, паливо Адамовського для армії, кредити «Енергоринку» для Ахметова.
З 9 по 15 липня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,81 тисяч закупівель на загальну суму 7,97 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,09 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди/ІД
|1. ПАТ «Укргазвидобування»
|792,58
|«Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd»
|Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником
|2. Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Національної Академії Медичних Наук України»
|274,74
|ТОВ «Юг-Укрстрой»
|Будівництво недобудованого лікувального корпусу на Французькому бульварі, 49/51 у Приморському районі м. Одеса”
|3. Міністерство оборони України
|184,51
|ТОВ «Газтрейд»
|Паливо
|4. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|168,97
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Капітальний ремонт бульв. Дружби Народів від вул. Старонаводницької до Либідської площі, в тому числі з’їзди з Печерського шляхопроводу
|5. ДП «Енергоринок»
|142,80
|АТ «Ощадбанк»
|відкриття відновлюваної кредитної лінії
|6. Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
|133,72
|КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»
|поточний ремонт доріг
|7. Міністерство оборони України
|132,28
|ПАТ «Укргазвидобування»
|Паливо
|8. ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»
|94,70
|GE Power Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, oddzial we Wroclawiu
|Капітальний ремонт статора зав. №17674 турбогенератора типу ТВВ-1000-2УЗ ВП «Хмельницька АЕС» із заміною стрижнів за технологією «GE Power Sp. z o.o» («Alstom»), інженерно-технічний супровід робіт персоналом «GE Power Sp.z.o.o»
|9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|90,90
|«ТОВ Шляхбуд-Лім»
|Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд загального користування державного та місцевого значення в межах Долинського, Калуського, Рожнятівського районів та Болехівської міської ради Івано-Франківської області
|10. Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця»
|79,32
|ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»
|Рама бокова, балка надресорна
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