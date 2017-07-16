Запорізька міськрада роздала 63 мільйони на шкільні спортмайданчики

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
16 Липня 2017
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 15 і 31 травня за результатами тендерів уклав сім угод про реконструкцію елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків шкіл на загальну суму 63,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До вересня оновлять спортмайданчики семи шкіл, перелік яких із цінами угод наведено в таблиці нижче. Гарантійний строк становить десять років. Сума угод на 0,2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 63,45 млн грн.
За кошторисами, світлодіодні ліхтарі 30W LED із сонячною батареєю від ТОВ «ЛЕД Ідея» замовили по 19 400-19 920 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). На сайті виробника їх продають із батареєю 150 Вт по 16 554-17 800 грн. та з батареєю 250 Вт по 22 041-23 700 грн.
Поліуретан RB-N кольоровий коштує 148-191 грн./кг, штучна трава – 540-544 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 17,50-19,00 грн./кг.
У відкритих джерелах трава Limonta Tango Turf F 40, яку замовник вказав для прикладу в тендерній документації, продається гуртом по 263–461 грн./кв. м.
Кубометр піску природного рядового коштує 125-130 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 240-260 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 – 1 500 грн.
Такий асфальтобетон на червневому тендері Полтавської САД він коштував 1 208 грн./т, а у квітні продавався гуртом по 1 537-1 536 грн./т (обидві ціни – без ПДВ і доставки).
Згадані ліхтарі замовили дорожче від цін першого підрядника і виробника – по 27 428 грн.
Поліуретан RB-N прозорий коштує 135 грн./кг, кольоровий – 180 грн./кг, штучна трава – 375 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 12,05 грн./кг.
Кубометр піску природного рядового коштує 133 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 248 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 – 1 500 грн.
Згадані ліхтарі замовили по 17 936 грн.
Поліуретан RB-N прозорий коштує 166 грн./кг, кольоровий – 225 грн./кг, штучна трава – 421 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 9,90 грн./кг.
Кубометр піску природного рядового коштує 193 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 167 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 –1 250 грн.
Згадані ліхтарі замовили по 17 936 грн.
Поліуретан RB-N прозорий коштує 150 грн./кг, кольоровий – 235 грн./кг, штучна трава – 433 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 9,90 грн./кг.
Кубометр піску природного рядового коштує 193 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 158 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 –1750 грн.
Єдиним конкурентом «ТД Схід-Капітал» було криворізьке ТОВ «Кальярі» Олени Петрової зі статутним капіталом 1 тис грн. У виграних «Строй лідером» тендерах також брало участь столичне ТОВ «ДУВК» Андрія Вовчака зі статутним капіталом 100 грн.
На деяких торгах ТОВ «Будівельна компанія «Олтак», ТОВ «Міленіум Спорт» і ТОВ «Торгівельний дім «Н’ю-Лайн» пропонували до 3% нижчі ціни. Перші два відхилили через недоліки документів, а останнє – через їхню відсутність.
|Підрядник / Сума угод, грн.
|Навчальний заклад та адреса
|Площа, кв. м
|Ціна угоди, грн.
|синтетичної трави
|пінополіуретану
|ТОВ «ТД Схід-Капітал» / 18 794 767,94
|ЗНЗ №69/100 по вул. Ладозькій, 2 / вул. Ладозькій, 2-А
|1 334
|3 775
|9 652 641,84
|ЗНЗ №92 по вул. Лахтінській, 9
|1 334
|4 020
|9 142 126,10
|ТОВ «Строй лідер» / 18 538 265,04
|ЗНЗ №33 по вул. Ніжинська, 40
|1 334
|4 434
|9 365 093,91
|Колегіум №98 по вул. Запорізькій, 1-А
|1 334
|4 348
|9 173 171,13
|ТОВ «Іоліт» / 16 722 458,64
|Гімназія №93 по вул. Полякова, 9
|1 334
|3 460
|9 754 430,00
|ЗНЗ №71 по пр. Маяковського, 8
|1 334
|2 280
|6 968 028,64
|ТОВ «МК Сфера»
|ЗНЗ №7 по вул. Північнокільцева, 21
|1 334
|4 348
|9 254 900,00
|Усього:
|63 310 391,62
Tеги | Будівництво, Спорт