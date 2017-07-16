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Запорізька міськрада роздала 63 мільйони на шкільні спортмайданчики

16 Липня 2017

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 15 і 31 травня за результатами тендерів уклав сім угод про реконструкцію елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків шкіл на загальну суму 63,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня оновлять спортмайданчики семи шкіл, перелік яких із цінами угод наведено в таблиці нижче. Гарантійний строк становить десять років. Сума угод на 0,2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 63,45 млн грн.

  • ТОВ «ТД Схід-Капітал» Владислава Дужика отримало замовлень на 18,79 млн грн. Його директор Людмила Абрамовська керує ТОВ «НВК «Південно-газова компанія» криворіжця Віталія Голосюка та запоріжця Валерія Іванова, батька Андрія Іванова. Обидва Іванови були депутатами Запорізької міськради від Партії регіонів.

За кошторисами, світлодіодні ліхтарі 30W LED із сонячною батареєю від ТОВ «ЛЕД Ідея» замовили по 19 400-19 920 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). На сайті виробника їх продають із батареєю 150 Вт по 16 554-17 800 грн. та з батареєю 250 Вт по 22 041-23 700 грн.

Поліуретан RB-N кольоровий коштує 148-191 грн./кг, штучна трава – 540-544 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 17,50-19,00 грн./кг.

У відкритих джерелах трава Limonta Tango Turf  F 40, яку замовник вказав для прикладу в тендерній документації, продається гуртом по 263461 грн./кв. м.

Кубометр піску природного рядового коштує 125-130 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 240-260 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 – 1 500 грн.

Такий асфальтобетон на червневому тендері Полтавської САД він коштував 1 208 грн./т, а у квітні продавався гуртом по 1 537-1 536 грн./т (обидві ціни – без ПДВ і доставки).

  • ТОВ «Строй лідер» Геннадія Вельможка і Руслана Зубка заплатять 18,54 млн грн.

Згадані ліхтарі замовили дорожче від цін першого підрядника і виробника – по 27 428 грн.

Поліуретан RB-N прозорий коштує 135 грн./кг, кольоровий – 180 грн./кг, штучна трава – 375 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 12,05 грн./кг.

Кубометр піску природного рядового коштує 133 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 248 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 – 1 500 грн.

Згадані ліхтарі замовили по 17 936 грн.

Поліуретан RB-N прозорий коштує 166 грн./кг, кольоровий – 225 грн./кг, штучна трава –  421 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 9,90 грн./кг.

Кубометр піску природного рядового коштує 193 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 167 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 –1 250 грн.

  • ТОВ «МК Сфера» Олександри Явдошняк, пов’язаної з місцевими діячами Михайлом Поповим, Ігорем Крутієм і Дмитром Опілатом, відписали 9,25 млн грн.

Згадані ліхтарі замовили по 17 936 грн.

Поліуретан RB-N прозорий коштує 150 грн./кг, кольоровий – 235 грн./кг, штучна трава –  433 грн./кв. м, а шинна крихта SBR 1-3mm – 9,90 грн./кг.

Кубометр піску природного рядового коштує 193 грн., щебеню 40-70 мм марки М600 – 158 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого типу Б марки 1 –1750 грн.

Єдиним конкурентом «ТД Схід-Капітал» було криворізьке ТОВ «Кальярі» Олени Петрової зі статутним капіталом 1 тис грн. У виграних «Строй лідером» тендерах також брало участь столичне ТОВ «ДУВК» Андрія Вовчака зі статутним капіталом 100 грн.

На деяких торгах ТОВ «Будівельна компанія «Олтак», ТОВ «Міленіум Спорт» і ТОВ «Торгівельний дім «Н’ю-Лайн» пропонували до 3% нижчі ціни. Перші два відхилили через недоліки документів, а останнє – через їхню відсутність.

Підрядник / Сума угод, грн. Навчальний заклад та адреса Площа, кв. м Ціна угоди, грн.
синтетичної трави пінополіуретану
ТОВ «ТД Схід-Капітал» / 18 794 767,94 ЗНЗ №69/100 по вул. Ладозькій, 2 / вул. Ладозькій, 2-А 1 334 3 775 9 652 641,84
ЗНЗ №92 по вул. Лахтінській, 9 1 334 4 020 9 142 126,10
ТОВ «Строй лідер» / 18 538 265,04 ЗНЗ №33 по вул. Ніжинська, 40 1 334 4 434 9 365 093,91
Колегіум №98 по вул. Запорізькій, 1-А 1 334 4 348 9 173 171,13
ТОВ «Іоліт» / 16 722 458,64 Гімназія №93 по вул. Полякова, 9 1 334 3 460 9 754 430,00
ЗНЗ №71 по пр. Маяковського, 8 1 334 2 280 6 968 028,64
ТОВ «МК Сфера» ЗНЗ №7 по вул. Північнокільцева, 21 1 334 4 348 9 254 900,00
Усього: 63 310 391,62  

 

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