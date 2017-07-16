Юристи на підставі журналістського розслідування змусили комунальників знизити ціну бензину

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Постачальник бензину для КП «Запоріжелектротранс» знизив вартість палива на 90 коп/л після заяви юристів «Тисни!» до Державної аудиторської служби, повідомляє «Bihus.info».

Юристи проекту «Тисни!» спільно з журналістами сайту «Наші гроші. Запоріжжя» зекономили 479 тисяч гривень на закупівлі дизельного палива для КП «Запоріжелектротранс».

Нагадаємо, в ході журналістського розслідування було встановлено спробу підвищити закупівельну ціну палива. 11 травня КП «Запоріжелектротранс» уклало договір з ТОВ «ТД «Запоріжоілгруп» – на поставку 650 тис літрів палива за ціною 20,49 грн/л на загальну суму 13,32 млн грн. Тендер провели за безконкурсною переговорною процедурою, оскільки «Запоріжелектротранс» двічі відміняло відкриті торги через недостатню кількість учасників.

При цьому, в день підписання договору з «Запоріжоілгруп» до нього було внесено зміни, якими зменшено об’єм замовленого палива до 582 тис літрів і збільшено ціну до 22,40 грн/літр. Свої дії замовник пояснив коливанням ринкової ціни на паливо.

Водночас, на сайті постачальника оптова ціна дизельного палива складала 19,40 грн/літр. Актуальність цієї пропозиції підтвердив менеджер компанії у телефонній розмові з журналістами.

24 травня юристи проекту «Тисни!» звернулись до Державної аудиторської служби із заявою про ознаки правопорушення. Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», ціна може бути підвищена не більше ніж на 10%, за умови документарного підтвердження такої необхідності.

Не дочекавшись покарання за неправомірне підвищення ціни, КП «Запоріжелектротранс» уклав ще 2 додаткові угоди з постачальником. В результаті ціну палива було знижено до 21,50 грн/л, об’єм – до 532 літрів, а загальну вартість зменшено на 479 тис грн. до 12,93 млн грн.

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