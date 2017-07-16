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«Укргазвидобування» поділило з «ОККО» 173 мільйони на свій бензин для армії

16 Липня 2017

Міністерство оборони України 12 липня за результатами тендеру уклало дві угоди про постачання палива до жовтня на загальну суму 173,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Укргазвидобування» за 132,28 млн грн. поставить 5 020 т бензину А-80-Євро4-Е5 власного виробництва по 26 350 грн./т.

У червні Міноборони замовило його держкомпанії за майже такими ж цінами – по 26 150 грн./т. і 26 400 грн./т залежно від місця доставки.

Натомість нещодавно ТОВ «Газтрейд» продало армії подібний альтернативний бензин А-80А-ДЗ виробництва ТОВ «Трейд Коммодіті» трохи дешевше – по 25 200 грн./т.

ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») дадуть 41,12 млн грн. за 1 500 т бензину А-92-Євро5-Е5 від того ж «Укргазвидобування» по 27 414 грн./т.

Це на відсоток дешевше від середньої ринкової гуртової ціни бензину вищої марки А-95, яка, за даними «OilNews», зараз становить 27 640 грн./т.

Обидві угоди передбачають забезпечення виконання зобов’язань в розмірі 5%. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала чотири відсотки у випадку «ОККО Контракт» і піввідсотка у випадку «Укргазвидобування».

ТОВ «Біоеталон» пропонувало бензин А-92 виробництва ПАТ «Укртатнафта» на відсоток дешевше. Його відхилили через банківську гарантію з ідентифікатором іншої закупівлі, відсутність копії аналогічного договору з додатками та акта приймання передачі до договору оренди тощо.

Також із «ОККО Контракт» змагались дорожчі «Укргазвидобування», «Газтрейд» і ТОВ «Нафтотрейд-Капітал».

Єдиним конкурентом «Укргазвидобування» був «Газтрейд», який виграв торги за іншими двома лотами на загальну суму 184,51 млн грн.

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