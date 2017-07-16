Школу у Вишневому зведуть за 56 мільйонів – дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства КМДА 10 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Виробниче підприємство «Євротехнології» будівництво ІІ черги школи №1 у м. Вишневе за 56,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року по вул. Освіти (Червоноармійська), 9 зведуть новий навчальний корпус на 420 учнів 5-9 класів за 30,55 млн грн. і відремонтують старий корпус на 420 учнів 1-4 класів за 13,74 млн грн. Також влаштують теплицю, стадіон, господарчий блок із гаражем на дві машини, закриту трансформаторну підстанцію, зовнішні мережі, освітлення, огорожу, тіньовий навіс і МАФи, придбають технологічне обладнання, благоустроять та озеленять територію. Гарантійний строк становить десять років.

Саме зведення нового корпусу з опорядженням і устаткуванням коштує 73 тис грн. за учнівське місце. Це на 18% дешевше від опосередкованої вартості будівництва шкіл, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 86 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю ресурсів, кубометр піску природного рядового і збагаченого коштує 293 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Нині ринкова ціна піску без доставки і ПДВ у середньому не перевищує 100 грн./куб. м, що втричі дешевше.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу Б марки 2 замовили по 1 300 грн./т. У червні на тендері Управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА він коштував на 18% дорожче – 1 532 грн./т

Бетон В20 М250 20-40 мм коштує 1 450 грн./куб. м, тоді як у відкритих джерелах його різновиди продають по 1 099-1 331 грн./куб. м.

Бруси хвойні обрiзнi довжиною 4-6, 5 м шириною 75-150 мм товщиною 100, 125 мм II сорту замовили по 5 270 грн./куб. м. У відкритих джерелах обрізний хвойний брус різних розмірів можна знайти у продажу в Києві за ціною до 3 200 грн./куб.

Натомість бітуми нафтові дорожні МГ i СГ рідкі замовили по 7 500 грн./т. У травні на тендері Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради вони коштували близько 10 700 грн./т, тобто на 43% дорожче.

Акрилова фарба Ceresit CT 42 коштує 61 грн./л, що відповідає ринковим цінам у 51-77 грн./л.

Кубометр розчину готового кладкового важкого цементного марки М150 замовили по 869 грн., а щебеню різних фракцій і марок – по 400 грн. Арматурна сталь коштує 17-21 тис грн./т, дисперсія ПВА не пластифікована – 63 грн./кг, а цегла керамічна одинарна повнотіла 250х120х65 мм марки М100 – 2,76 грн./шт.

У поточному році передбачено фінансування в розмірі 29,43 млн грн.

На заробітну плату піде 5,84 млн грн., тобто десять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще три відсотки – 1,49 млн грн.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 56,14 млн грн.

ТОВ «Інжинірінгпрофі» пропонувало на 0,2% нижчу ціну, але його відхилили за відсутність листа-гарантії про відповідність умов договору остаточній пропозиції.

Дорожчим конкурентом уз різницею в ціні 0,06% було ПП «Інбудсервіс», причому жоден із трьох учасників не робив кроків зниження під час аукціону.

Столична фірма «ВП «Євротехнології», яка до 2012 року називалась «Євротехтранс», належить киянам Анатолію Кирпичніку та Сергію Попову. Останній також є власником ТОВ «РМА» одноосібно і ТОВ «Кірпічнікофф» разом з Олександром Бучинським.

Кирпичнік з Олексієм Петровським володіє ТОВ «ІБК «Євротехнології», яке поліція підозрювала у продажу Бахмутській міській раді Донецької області (раніше – м. Артемівськ) обладнання за ціною, завищеною на 35,02 млн грн. Із березня інформація по справі у судовому реєстрі не оновлювалась.

У лютому «ВП «Євротехнології» виграла єдиний тендер Міноборони на будівництво житла у Хмельницькому за 32,37 млн грн. А «ІБК «Євротехнології» з 2011 року отримала підрядів на 91,94 млн грн.

Київським «Інбудсервісом» через васильківське ТОВ «Будінвест 2015» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє луганчанка Ірина Марусич, а керує Володимир Федоров.

Суперник почав вигравати торги в липні 2016 року й відтоді отримав замовлень на 12,02 млн грн.

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