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Інтернат в прифронтовій Попасній уклав з новачком угоди на ремонт пральні на 4 мільйони

16 Липня 2017

Комунальний заклад «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» (Луганська обл.) 12 липня уклав угоду з ТОВ «Укравтоміст» про капітальний ремонт пральні по вул. Польова, 2 за 1,41 млн грн.

Про це повідомляється в «Прозорро».

Угода укладена по неконкурентній процедурі. Роботи потрібно виконати до 25 жовтня. Гарантійний термін – два роки. Інтернат відразу виплатить 30% авансу, а решта коштів буде перерахована після підписання актів виконаних робіт.

Розрахунки вартості робіт та матеріалів в публічному доступі відсутні.

Відмітимо, що аналогічну угоду з виконання робіт цьому об’єкті інтернат уклав з «Укравтоміст» 26 червня. Вартість того документу була ідентична нинішньому – 1,41 млн грн. Але номер цих двох угод різні.

Таким чином, комунальний заклад просто поділив суму ремонту пральні пополам щоб обійти норму тендерного законодавства про необхідність проводити відкриті торги.

Крім того, 18 червня «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» уклав угоду з «Укравтоміст» угоду про капремонт зовнішньої мережі водопостачання вартістю 1,17 млн грн. Роботи відбудуться за адресою пральні по вул. Польова 2. Їх потрібно завершити до 20 листопада.

Таким чином, загальна вартість робіт з ремонту пральні коштує 3,99 млн грн.

«Укравтоміст» зареєстроване в Сєвєродонецьку Луганської області. Донедавна фірмою володіли Наталія Мер’ємова та Олександр Максимчук, але нещодавно вона була переписана на мешканця окупованого Алчевська Олександра Алемасова. У відкритих джерелах відсутня інформація про участь Алемасова в приватному бізнесі раніше.

За даними «Прозоро», «Укравтоміст» почало отримувати замовлення з травня цього року, і на цей час їх загальна сума складає 13,68 млн грн. Всі замовлення фірма отримала по безконкурсній процедурі від різних замовників Луганської області.

Директором «Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату» з жовтня минулого року є Олександр Колесніков.

Попасна знаходиться майже на лінії розмежування, місто потрапляло під обстріли проросійських бойовиків.

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