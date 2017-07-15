Заммера Полтави витратила на квартиру та авто на півмільйона більше від накопиченого

Заступник міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів Наталія Сук у 2016 році витратила понад 900 тис. грн на купівлю квартири і автомобіля, хоча офіційні доходи і заощадження цього не дозволяли.

Про це повідомляє Антон Столяров в проекті «Декларації».

У квітні 2016 року Сук придбала за 530 тис. грн. квартиру площею 62 кв м у Полтаві. Двома місяцями раніше вона стала власницею нового автомобіля Suzuki Vitara. Покупка обійшлася їй у 380 тисяч.

Доходи заступниці мера за 2016 рік складали 180 тис. грн, тисяча матеріальної допомоги і 25 тис грн. від продажу попередньої машини – «Лада Калина» 2009 р. в. У сумі вони становили 207 тис. грн.

Окрім цього, в 2015 році Наталія Сук зберігала 400 тис. грн, наступного року вона зуміла зберегти половину заощаджень.

Тобто, навіть за умови, що в 2016 році вона не витратила ні копійки і всі її офіційні доходи пішли на купівлю квартири та машини, дефіцит її бюджету все одно становить півмільйона гривень.

Наприкінці 2015 року брат заступниці мера Олексій Сук увів у експлуатацію чотири будинки площею два по 262 і два по 227 кв. м по вулиці Юрія Тимошенка у Полтаві. На даний час два із них він продав, ще два і досі перебувають у його власності.

Згідно декларації за 2015 рік, у самої заступниці мера Наталії Сук жодної нерухомості ні у власності, ні в користуванні не було.

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