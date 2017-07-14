«Укргазвидобування» відписало «Crosco» ще 793 мільйонів за буріння на Полтавщині

ПАТ «Укргазвидобування» 4 липня за результатами тендеру замовило компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія) роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником на 23,60 млн євро, або 792,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили буріння шести газоконденсатних свердловин на Яблунівському НГКР у Полтавській області.

Орієнтовно 4 серпня бурова бригада підрядника з 50 осіб почне роботи, у тому числі мобілізацію/демобілізацію, монтування/демонтування і переміщення стаціонарного наземного бурильного верстату на відстань до 30 км та власне буріння свердловин.

На добу використовуватимуть 6 500 л не вказаного виду палива по 0,75 євро, або 22,25 грн. за літр.

Нагадаємо, в аналогічному договору «УГВ» із ТОВ «Спецмехсервіс» щодо інших родовищ була зафіксована ціна дизельного палива 24,00 грн./л із ПДВ.

Сума нинішньої угоди на 20% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 986,97 млн грн.

Це третій завершений із 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд грн.

ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Вікторіос Компані» і «Drilling Energy Technics Limited» (Британія) пропонували у 1,5-4,5 рази нижчі ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали. Заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам. Крім того, пропозиція згаданого «Спецмехсервісу» за нинішнім лотом була на три відсотки дешевшою, але її відхилили через якусь невідповідність вимогам тендеру.

Британська «Drilling Energy Technics Limited» вимагала пояснити підстави відхилення. Тож замовник у листі перерахував претензії до сертифікатів, договорів про консультації, звітів про інспекцію обладнання тощо.

Дорожчими конкурентами були ПАТ «НАК «Надра України», ТОВ «Полтава Сервiсиз», «G-Drilling SA» (Польща), «Hydro Drilling Srl» (Італія) і «KCA Deutag Drilling GmbH» (Німеччина).

Власником компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» є хорватська «INA d. d.», а кінцевими бенефіціарами – угорська «MOL Plc» (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) та приватні й інституційні інвестори (6,08%). Нещодавно «УГВ» замовило їй аналогічних робіт на 786,46 млн грн.

У 2014 році уряд Хорватії збирався судитись з угорським співвласником, аби довести, що «MOL» у 2009 році незаконно придбала майже половину акцій «INA-Industrija Nafte d.d.». Контракт про продаж акцій угорцям підписував прем’єр-міністр Хорватії Іво Санадер, якого у 2012 році приговорили до ув’язнення на 10 років за отримання від угорців хабара за надання їм права управляти хорватським концерном. Згодом місцевий суд випустив Санадера через претензії до процесуальної сторони.

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